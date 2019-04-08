Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

когда была последняя обнова ? и обмен валют в мобильном приложении работает ?? С сайта банка предлагает зайти в андроид плеймаркет. Да согласен у меня телефон Мейзу которому 2 года, но йолки палки приват24 и монобанда РАБОТАЮТ и почему меня как клиента должно что-то беспокоить ? мне айфон что ли специально для кредит агриколь покупать, сначала работало , потом ввели обмен валют онлайн, само обмен у меня не заработал, теперь и приложение после сброса телефона на заводские установки вообще перестало работать моно и приват работают получается Кредит агриколь требует каких-то специфических настроек ? я ему уже все разрешил и камерой пользоваться и в контактах записной книжки копаться и так далее , а оно вылетает ... на этапе авторизации - ввода пароля
Востаннє редагувалось yama в Суб 20 кві, 2019 20:40, всього редагувалось 2 разів.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Искатель написав:Прочитал последние несколько страниц. Правильно ли я понимаю: в плане онлайн-обмена тут ловить особо нечего? Точнее, совсем нечего?
да
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Неделю назад купил вечером онлайн 100 долларов, всё прошло и 100$ приплюсовались на карту. На следующий день утром пришла СМС, что покупка "Скасована". Без объяснений. Полагаю из-за курса, утром он оказался на 5 коп выше...
они бы хоть мобильный банкинг для Андроида починили в конце концов , и не надо пинять на мой телефон ! приват 24 и монобанк работают на УРА ! им мой телефон не помеха, ну не покупать же мне другой телефон для Кредит Агриколь ? я не смартфоно фетешист , у меня обычный смарфон , модель 2017 года и куплен менее года назад
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html