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Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:29
Вітаю! А хтось може має кредитку, яка бере учать у цій програмі? world.credit-agricole.ua/#card-benefits Цікаво, як умовні "бали" переводяться в конкретні гривні - наприклад, при купівлі сертифікатів...
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lerook
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Додано: Суб 13 лип, 2019 11:08
lerook написав:
Вітаю! А хтось може має кредитку, яка бере учать у цій програмі? world.credit-agricole.ua/#card-benefits Цікаво, як умовні "бали" переводяться в конкретні гривні - наприклад, при купівлі сертифікатів...
меняете баллы на сертификат, потом сертификат отовариваете в магазине.
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