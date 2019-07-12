RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Креді Агріколь
Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 195196197198

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 3 5 293
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
45
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
55
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:29

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Вітаю! А хтось може має кредитку, яка бере учать у цій програмі? world.credit-agricole.ua/#card-benefits Цікаво, як умовні "бали" переводяться в конкретні гривні - наприклад, при купівлі сертифікатів...
lerook
 
Повідомлень: 18
З нами з: 23.02.11
Подякував: 15 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 11:08

  lerook написав:Вітаю! А хтось може має кредитку, яка бере учать у цій програмі? world.credit-agricole.ua/#card-benefits Цікаво, як умовні "бали" переводяться в конкретні гривні - наприклад, при купівлі сертифікатів...


меняете баллы на сертификат, потом сертификат отовариваете в магазине.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36118
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5748 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 195196197198
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, vollena71 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1285, 1286, 1287
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
12863 1822705
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 лип, 2019 11:13
M-Audio
Идея Банк 1 ... 1624, 1625, 1626
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16257 2309965
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 лип, 2019 08:45
Ой+
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3459, 3460, 3461
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34608 4274997
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 лип, 2019 07:27
VanKiss

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8805)
13.07.2019 12:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.