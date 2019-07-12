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Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:29
Вітаю! А хтось може має кредитку, яка бере учать у цій програмі? world.credit-agricole.ua/#card-benefits Цікаво, як умовні "бали" переводяться в конкретні гривні - наприклад, при купівлі сертифікатів...
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Додано: Суб 13 лип, 2019 11:08
lerook написав:
Вітаю! А хтось може має кредитку, яка бере учать у цій програмі? world.credit-agricole.ua/#card-benefits Цікаво, як умовні "бали" переводяться в конкретні гривні - наприклад, при купівлі сертифікатів...
меняете баллы на сертификат, потом сертификат отовариваете в магазине.
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Додано: Суб 13 лип, 2019 15:16
IMPRINTER написав: lerook написав:
Вітаю! А хтось може має кредитку, яка бере учать у цій програмі? world.credit-agricole.ua/#card-benefits Цікаво, як умовні "бали" переводяться в конкретні гривні - наприклад, при купівлі сертифікатів...
меняете баллы на сертификат, потом сертификат отовариваете в магазине.
Думаю питання було у тому, який курс обміну, тобто скільки балів потрібно, наприклад, на Ашан 200 чи Сільпо 500. З вулиці не видно ціни.
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Додано: Суб 13 лип, 2019 15:36
klug написав: IMPRINTER написав: lerook написав:
Вітаю! А хтось може має кредитку, яка бере учать у цій програмі? world.credit-agricole.ua/#card-benefits Цікаво, як умовні "бали" переводяться в конкретні гривні - наприклад, при купівлі сертифікатів...
меняете баллы на сертификат, потом сертификат отовариваете в магазине.
Думаю питання було у тому, який курс обміну, тобто скільки балів потрібно, наприклад, на Ашан 200 чи Сільпо 500. З вулиці не видно ціни.
500 Алло = 6350
500 Ашан, Сільпо, Варус = 6675
500 ВОГ, Конфи = 6680
250 Варус = 3340
200 Ашан, Сильпо = 2670
200 ВОГ = 2680
С некоторых пор у Агриколя есть дебетный Пакет Смарт, с условно-бесплатной абонкой, который тож в РевардсаХ участвует. Типа КБ рисуется 0,74..0,80%
... делайте хоть что-нибудь!
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Суб 13 лип, 2019 08:45
Ой+
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