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Креді Агріколь
Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 195196197198

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 3 5 293
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
45
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
55
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:29

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Вітаю! А хтось може має кредитку, яка бере учать у цій програмі? world.credit-agricole.ua/#card-benefits Цікаво, як умовні "бали" переводяться в конкретні гривні - наприклад, при купівлі сертифікатів...
lerook
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 11:08

  lerook написав:Вітаю! А хтось може має кредитку, яка бере учать у цій програмі? world.credit-agricole.ua/#card-benefits Цікаво, як умовні "бали" переводяться в конкретні гривні - наприклад, при купівлі сертифікатів...


меняете баллы на сертификат, потом сертификат отовариваете в магазине.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 15:16

  IMPRINTER написав:
  lerook написав:Вітаю! А хтось може має кредитку, яка бере учать у цій програмі? world.credit-agricole.ua/#card-benefits Цікаво, як умовні "бали" переводяться в конкретні гривні - наприклад, при купівлі сертифікатів...


меняете баллы на сертификат, потом сертификат отовариваете в магазине.

Думаю питання було у тому, який курс обміну, тобто скільки балів потрібно, наприклад, на Ашан 200 чи Сільпо 500. З вулиці не видно ціни.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 15:36

  klug написав:
  IMPRINTER написав:
  lerook написав:Вітаю! А хтось може має кредитку, яка бере учать у цій програмі? world.credit-agricole.ua/#card-benefits Цікаво, як умовні "бали" переводяться в конкретні гривні - наприклад, при купівлі сертифікатів...


меняете баллы на сертификат, потом сертификат отовариваете в магазине.

Думаю питання було у тому, який курс обміну, тобто скільки балів потрібно, наприклад, на Ашан 200 чи Сільпо 500. З вулиці не видно ціни.

500 Алло = 6350
500 Ашан, Сільпо, Варус = 6675
500 ВОГ, Конфи = 6680
250 Варус = 3340
200 Ашан, Сильпо = 2670
200 ВОГ = 2680

С некоторых пор у Агриколя есть дебетный Пакет Смарт, с условно-бесплатной абонкой, который тож в РевардсаХ участвует. Типа КБ рисуется 0,74..0,80% :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:01

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

підкажіть, а кредитка безкоштовна або є абонплата / страховка? Про грейс і безкоштовний gsm на сайті прочитав
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 00:17

  Basilio2020 написав:підкажіть, а кредитка безкоштовна або є абонплата / страховка? Про грейс і безкоштовний gsm на сайті прочитав

вроде лежит и кушать не просит без абонки и страховок.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:26

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Кстати в приложухе в реквизитах кредитного договора поменяли ЕДРПО на ИНН клиента
услышали таки)
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:55

  Оранжевый-хит сезона написав:Кстати в приложухе в реквизитах кредитного договора поменяли ЕДРПО на ИНН клиента
услышали таки)

Вы хотели сказать: в реквизитах для пополнения кредитки?
Так там же пополнение через транзитник, для него нужен таки ЕГРПОУ
И у меня до сих пор светятся 2625ххх, а не 2620ххх как в остальных банках :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 15:25

  clientage написав:И у меня до сих пор светятся 2625ххх, а не 2620ххх как в остальных банках

Є привід виписати ситій гейропі штраф на кілька євро.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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