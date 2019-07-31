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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:29
Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
Вітаю! А хтось може має кредитку, яка бере учать у цій програмі? world.credit-agricole.ua/#card-benefits Цікаво, як умовні "бали" переводяться в конкретні гривні - наприклад, при купівлі сертифікатів...
Додано: Суб 13 лип, 2019 11:08
меняете баллы на сертификат, потом сертификат отовариваете в магазине.
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Додано: Суб 13 лип, 2019 15:16
Думаю питання було у тому, який курс обміну, тобто скільки балів потрібно, наприклад, на Ашан 200 чи Сільпо 500. З вулиці не видно ціни.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 13 лип, 2019 15:36
500 Алло = 6350
500 Ашан, Сільпо, Варус = 6675
500 ВОГ, Конфи = 6680
250 Варус = 3340
200 Ашан, Сильпо = 2670
200 ВОГ = 2680
С некоторых пор у Агриколя есть дебетный Пакет Смарт, с условно-бесплатной абонкой, который тож в РевардсаХ участвует. Типа КБ рисуется 0,74..0,80%
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 15 лип, 2019 15:01
Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
підкажіть, а кредитка безкоштовна або є абонплата / страховка? Про грейс і безкоштовний gsm на сайті прочитав
Додано: Сер 17 лип, 2019 00:17
вроде лежит и кушать не просит без абонки и страховок.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Сер 17 лип, 2019 14:26
Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
Кстати в приложухе в реквизитах кредитного договора поменяли ЕДРПО на ИНН клиента
услышали таки)
Додано: Сер 17 лип, 2019 14:55
Вы хотели сказать: в реквизитах для пополнения кредитки?
Так там же пополнение через транзитник, для него нужен таки ЕГРПОУ
И у меня до сих пор светятся 2625ххх, а не 2620ххх как в остальных банках
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 17 лип, 2019 15:25
Є привід виписати ситій гейропі штраф на кілька євро.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 01 сер, 2019 07:18
Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
Добрый день. Кто использует интернет банкинг, вопрос, можно ли открывать в этой банке депозиты онлайн?
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