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Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 сер, 2019 07:24
На выходных банк не показывает онлайн-курсы обмена валют.
На выходных онлайн-валютообмен вообще не работает ?
Или работает по пятничным курсам ?
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mustbe
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П'ят 02 сер, 2019 07:44
mustbe
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