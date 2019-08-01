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Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 сер, 2019 07:24
На выходных банк не показывает онлайн-курсы обмена валют.
На выходных онлайн-валютообмен вообще не работает ?
Или работает по пятничным курсам ?
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mustbe
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:34
alex2013a90 написав:
Добрый день. Кто использует интернет банкинг, вопрос, можно ли открывать в этой банке депозиты онлайн?
не можна, тільки поповнювати існуючі
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Basilio2020
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