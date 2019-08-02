Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

На выходных банк не показывает онлайн-курсы обмена валют.
На выходных онлайн-валютообмен вообще не работает ?
Или работает по пятничным курсам ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 сер, 2019 07:24
На выходных банк не показывает онлайн-курсы обмена валют.
На выходных онлайн-валютообмен вообще не работает ?
Или работает по пятничным курсам ?
Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:34
Додано: П'ят 02 сер, 2019 21:05
У меня позволяет открыть, но в перечне счетов с какого открыть, только текущий, правда у меня только текущий и кредитная карта есть.
А вот в моб версии открывать депо не дает.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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