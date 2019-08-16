На выходных банк не показывает онлайн-курсы обмена валют.
На выходных онлайн-валютообмен вообще не работает ?
Или работает по пятничным курсам ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 сер, 2019 07:24
На выходных банк не показывает онлайн-курсы обмена валют.
На выходных онлайн-валютообмен вообще не работает ?
Или работает по пятничным курсам ?
Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:34
Додано: П'ят 02 сер, 2019 21:05
У меня позволяет открыть, но в перечне счетов с какого открыть, только текущий, правда у меня только текущий и кредитная карта есть.
А вот в моб версии открывать депо не дает.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Сер 14 сер, 2019 08:43
Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
В мене одного таке "попадалово" з "Клієнт- Банк для корпоративних клієнтів"?
Вчора дізнаюсь, що вийшло оновлення. Пробую встановити- програма висне "невідповідний формат файлів". Телефоную на підтримку, чекаю 2 години. Телефоную 0-800-***, обіцяють допомогти. О 17:00, через 3 години після звернення і уже після закінчення операційного часу телефонує "спеціаліст" з тех підтримки: "Відключіть захист і антивірус"!!!
Програлись іще 1,5 години в тел. режимі, оновлення не встановлено, програма не працює. Резервний канал "Інтернет банкінг для корпоративних клієнтів" на сайті банку теж змінив алгоритм роботи (без попереджнення) і зараз вимагає повторної авторизації, яка може тривати 3- 5 днів(((
Висновок: якщо програма вимагає блокування антивірусного захисту, значить в неї пошкоджені (крякнуті), або не вірно прописані реєстри. А значить вона уязвима для стороннього втручання і в один чудовий день Ваші гроші можуть зникнути, або сторонні користувачі отримають "вікно" для доступу у Ваш комп"ютер. ТІКАЙТЕ!!!
Додано: Чет 15 сер, 2019 09:41
Абсолютно не вырный вывод.
Отключение антивируса рекомендуется только на момен установки ПО, т.к. сетевое ПО всегда может распознаться как вредоносное, после установке - запускайте антивирус.
Но, рекомендация отключить антивирус - это как попытка решения проблемы, когда "спецы" не знают что еще сказать... и она вам не помогла, так что рано делать какие-то выводы.
А вот квалификация "спецов" действительно говорит о банке не в лушую сторону.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Чет 15 сер, 2019 15:36
А сетевое ПО после установки перестанет быть таковым (сетевым) ? )
Додано: Суб 17 сер, 2019 01:07
Каким образом? Оно только может перестать детектироваться как вирус, а может и нет - как повезет, точнее насколько грамотно сделано ПО.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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