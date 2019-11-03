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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 сер, 2019 17:46
Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
Я думаю , что уже им всеравно - они придут к iban , и пофигу что там внутри - 2620 или 2625 . Главное что IBAN , но почему не открывают счета в новом формате - хз.
Додано: П'ят 30 сер, 2019 20:01
Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
Открывают они ибан.
Просто к карте отдельный полноценный счёт клиенту не открывают. Учитывают на котлах.
А тот 2625 просто внутренний счёт в карточной системе. Он как бы может быть какой угодно и никакими постановами не регламентируется.
Додано: Пон 02 вер, 2019 08:14
Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
Ну надеюсь до первого ноября они котловой тоже приведут к IBAN , и в иб подправят реквизиты - потому что хрен потом все это забъешь в реквизиты у некоторых банков
Додано: Пон 04 лис, 2019 16:44
Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
Подскажите, в этом банке можно оформить срочный депозит онлайн? (через интернет банкинг или мобильный банкинг)
Хотелось бы открыть счет в банке - кинуть денег и открыть вклад онлайн (при этом чтобы не платить никаких комиссий, типа смс или абонплаты за обслуживание)
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