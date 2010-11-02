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Креді Агріколь
Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 197198199200

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 3 5 293
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
45
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
55
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 17:46

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Я думаю , что уже им всеравно - они придут к iban , и пофигу что там внутри - 2620 или 2625 . Главное что IBAN , но почему не открывают счета в новом формате - хз.
Batarejkin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 20:01

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Batarejkin написав:Я думаю , что уже им всеравно - они придут к iban , и пофигу что там внутри - 2620 или 2625 . Главное что IBAN , но почему не открывают счета в новом формате - хз.
Открывают они ибан.
Просто к карте отдельный полноценный счёт клиенту не открывают. Учитывают на котлах.
А тот 2625 просто внутренний счёт в карточной системе. Он как бы может быть какой угодно и никакими постановами не регламентируется.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 08:14

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Ну надеюсь до первого ноября они котловой тоже приведут к IBAN , и в иб подправят реквизиты - потому что хрен потом все это забъешь в реквизиты у некоторых банков
Batarejkin
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:44

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Подскажите, в этом банке можно оформить срочный депозит онлайн? (через интернет банкинг или мобильный банкинг)
Хотелось бы открыть счет в банке - кинуть денег и открыть вклад онлайн (при этом чтобы не платить никаких комиссий, типа смс или абонплаты за обслуживание)
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 13:08

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Граждане, кто-то в курсах, когда в этой банке поправят баги с остатками на счетах? По пакету "Платинум" у меня постоянный неснижаемый остаток на гривневой карте 30.005 грн. В четверг на вайбер приходит месседж банка, что средний баланс по карте чуть более 25 тыс. грн. На теплой линии извиняются за сбой в системе и обещают исправиться до вечера. А в субботу приходит новый месседж, где этот баланс уже чуть более 26 тыс. грн. Я бы сильно не нервничал, но эти европейцы могут снять комиссию за месячное обслуживание при среднем балансе по карте меньше, чем 30 тыс. грн. И потом придется писать письма, доказывая, что это проблема на их стороне.
Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть. Мишель де Монтень
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 07:54

Доброе утро!
Подскажите, какая будет комиссия, если сделать платеж на 125 тыс. грн. через кассу без открытия счета?
Заранее благодарен!
Anadonta
 
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