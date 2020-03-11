Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Додано: Нед 19 січ, 2020 13:08

Граждане, кто-то в курсах, когда в этой банке поправят баги с остатками на счетах? По пакету "Платинум" у меня постоянный неснижаемый остаток на гривневой карте 30.005 грн. В четверг на вайбер приходит месседж банка, что средний баланс по карте чуть более 25 тыс. грн. На теплой линии извиняются за сбой в системе и обещают исправиться до вечера. А в субботу приходит новый месседж, где этот баланс уже чуть более 26 тыс. грн. Я бы сильно не нервничал, но эти европейцы могут снять комиссию за месячное обслуживание при среднем балансе по карте меньше, чем 30 тыс. грн. И потом придется писать письма, доказывая, что это проблема на их стороне.

Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть. Мишель де Монтень