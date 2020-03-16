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Креді Агріколь
Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 198199200201

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 3 5 293
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
45
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
55
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 09:01

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

  cohan написав:еще и MCC пишут

Практически нужная вещь.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:45

З 16 по 20 березня банка запрошує у відділення за подарунками.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:06

  Квесторе_поверніться написав:З 16 по 20 березня банка запрошує у відділення за подарунками.


Какие подарки и как их получить?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:10

  Kevin написав:
  Квесторе_поверніться написав:З 16 по 20 березня банка запрошує у відділення за подарунками.


Какие подарки и как их получить?

0800305555 - пропонують аХційний продукт (карта, депозит, страхівочка, кредит) оформити - тоді буде подарунок...всякий дрібязок: сумка, термокружка, колонки....
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32984
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 1655 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:30

  Kevin написав:
  Квесторе_поверніться написав:З 16 по 20 березня банка запрошує у відділення за подарунками.


Какие подарки и как их получить?


С 16 по 20 марта 2020 оформляйте один из акционных продуктов
Сотрите защитное покрытие скретч-карты
Получите гарантированный подарок Credit Agricole: сумку-холодильник, термочашку, колонку, экосумку.
Не пропустите! В один из дней праздничной недели вас ждут ароматный кофе, чай и вкусности.

Продукты, участвующие в акции:

кредит наличными «Свобода», кредитная карта;
пакетные предложения «Smart», «Premium», «Sommelier», «Infinite»;
банковские вклады (депозиты): «Срочный», «Накопительный», «Ежемесячный доход», «Детский».
договор страхования (полис) по программам: «Комплексное страхование имущества», «Накопительное страхование жизни»,
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:35

  ukrprom2014 написав:С 16 по 20 марта 2020 оформляйте один из акционных продуктов
Сотрите защитное покрытие скретч-карты
Получите гарантированный подарок Credit Agricole: сумку-холодильник, термочашку, колонку, экосумку.
Не пропустите! В один из дней праздничной недели вас ждут ароматный кофе, чай и вкусности.

Продукты, участвующие в акции:

кредит наличными «Свобода», кредитная карта;
пакетные предложения «Smart», «Premium», «Sommelier», «Infinite»;
банковские вклады (депозиты): «Срочный», «Накопительный», «Ежемесячный доход», «Детский».
договор страхования (полис) по программам: «Комплексное страхование имущества», «Накопительное страхование жизни»,


сомнительная выгода.
с такими условиями проще купить канхфет, холодильник и ищё в + останешься.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:54

Son of Sun
Ага и список отделений в основном в таких местах, где медведи бродють
https://credit-agricole.ua/storage/edit ... 21f08d.pdf
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:59

Львів - центр.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:05

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

  Квесторе_поверніться написав:Львів - центр.

Ну нехай, ведмеді і один лев :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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