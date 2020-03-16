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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 бер, 2020 09:01
Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Додано: Пон 16 бер, 2020 15:45
З 16 по 20 березня банка запрошує у відділення за подарунками.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 16 бер, 2020 16:06
Додано: Пон 16 бер, 2020 17:10
0800305555 - пропонують аХційний продукт (карта, депозит, страхівочка, кредит) оформити - тоді буде подарунок...всякий дрібязок: сумка, термокружка, колонки....
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 16 бер, 2020 20:30
С 16 по 20 марта 2020 оформляйте один из акционных продуктов
Сотрите защитное покрытие скретч-карты
Получите гарантированный подарок Credit Agricole: сумку-холодильник, термочашку, колонку, экосумку.
Не пропустите! В один из дней праздничной недели вас ждут ароматный кофе, чай и вкусности.
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кредит наличными «Свобода», кредитная карта;
пакетные предложения «Smart», «Premium», «Sommelier», «Infinite»;
банковские вклады (депозиты): «Срочный», «Накопительный», «Ежемесячный доход», «Детский».
договор страхования (полис) по программам: «Комплексное страхование имущества», «Накопительное страхование жизни»,
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Пон 16 бер, 2020 20:35
сомнительная выгода.
с такими условиями проще купить канхфет, холодильник и ищё в + останешься.
Додано: Пон 16 бер, 2020 20:54
Son of Sun
Ага и список отделений в основном в таких местах, где медведи бродють
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Пон 16 бер, 2020 20:59
Львів - центр.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 16 бер, 2020 21:05
Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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