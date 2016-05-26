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Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лис, 2020 23:59
clientage написав:
jay2004 написав:
и название банка, и ЕДРПОУ указал...
шото тут лишнее!
Вкладчик1234 написав:
Может тут есть "внутренние" псевдо-счета как в эксиме? Тогда точно через котёл, и указывать этот внутренний счёт в назначении
нее, до ИБАНа был транзитник. Реквизиты чОткО укзаны в ИБ
вот с введением ИБАНа, похоже, мона напрямую слать
но в реквизитах все еще указан транзитник (уже в ибанформате), а свой ибан типа в назначении надо писать.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Вів 03 лис, 2020 00:05
jay2004 написав: ol_zy написав:
Мож вы ФИО и ИНН не указали? А указали название банка и его ЕДРПОУ?
Указал (и продублировал в назначении платежа). и название банка, и ЕДРПОУ указал...
Говорят, мол, через тразитник нужно было, а не напрямую...
У меня такой вот шаблон в альфе:Рахунок IBAN
UA24300614000002620хххххххх (мой ибан карточный)ЄДРПОУ / ІПН
0123456789 (мой ИНН)Отримувач
ФИО (мое)Призначення платежу
#0123456789#UA24300614000002620хххххххххх#ФИО#Перерахування на власний рахунок
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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