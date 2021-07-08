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Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лип, 2021 15:17
Alex3 написав:
Закрытие счетов в этом банке происходит автоматически после года неиспользования.. Без предупреждения.. Абсолютное неуважение к своим клиентам:(
ну это и по остальным отзывам видно, хотя для меня банк в целом положительный, но на фоне остальных поживиться тут нечем
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cohan
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Додано: Сер 07 лип, 2021 15:42
cohan написав: Alex3 написав:
Закрытие счетов в этом банке происходит автоматически после года неиспользования.. Без предупреждения.. Абсолютное неуважение к своим клиентам:(
ну это и по остальным отзывам видно, хотя для меня банк в целом положительный, но на фоне остальных поживиться тут нечем
Неумение готовить в этой банке - не значит отсутствие пищи.
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jay2004
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:41
при переоформлении кредитки номер попадает в руки к пи*расам
по рангу банка не очент верится, могу ошибаться (недавно получил кредитку еще в одном), но время звонков и скорость - подтверждают версию
не, ошибки быть не может,
сцуки, изговнились за два года
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cohan
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