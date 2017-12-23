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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 155156157158

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 2.9 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
31
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 00:36

IMPRINTER, не ну грн-столбики под 16..17% до января 19го года даж ничо так смотрятся как для шляхты :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 00:37

  clientage написав:IMPRINTER, не ну грн-столбики под 16..17% до января 19го года даж ничо так смотрятся как для шляхты :) :)


я не понимаю что такое срочный депозит в гривне. никогда таких продуктов не имел.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 00:45

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:IMPRINTER, не ну грн-столбики под 16..17% до января 19го года даж ничо так смотрятся как для шляхты :) :)


я не понимаю что такое срочный депозит в гривне. никогда таких продуктов не имел.

пополняемый депо в последний мес. своей жизни очень даже легко заменяет любой текущий
а грн.-вклады благодаря ИБ легко обслуживаются удалённо
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 00:51

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:
  clientage написав:IMPRINTER, не ну грн-столбики под 16..17% до января 19го года даж ничо так смотрятся как для шляхты :) :)


я не понимаю что такое срочный депозит в гривне. никогда таких продуктов не имел.

пополняемый депо в последний мес. своей жизни очень даже легко заменяет любой текущий
а грн.-вклады благодаря ИБ легко обслуживаются удалённо


онанизмом не страдаю тоже )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 10:03

Re: Кредобанк

  big539 написав:

Не исключено, опыт есть :D

У меня 400 балов осталось, некуда потратить, да и х.. с ними. Вчера последнее бабло вывел и жду % под новый год а потом расстрел.
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alex_b
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 10:23

  IMPRINTER написав:
  IMPRINTER написав:У Кредо, к его чести, могу отметить как раз абсолютную адекватность этой службы и ее работы в пределах законодательства. Тут претензий нет, наоборот респект.


Я ошибся.

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Это вас за критику их ривордса так? Обвинили то?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 10:27

Re: Кредобанк

Похоже что нет, я ж не критиковал их ущербный ревордс а мне такое же письмо вручили.
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 12:09

BBC

Нет. Финмон это самое отмороженно на глухо подразделение любого банка. Ему без разницы его чтратегия разыития, убытки и доходы этого банув. Им главное чтоб меньше работать и клиента который не попадает в рамки их куриных представлений о банковских орерациях им проще изгнать, чем понять.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 03:46

Re: Кредобанк

...так может они все ..."поняли" ) и пришли к выводу что такой клиент им невыгоден - поэтому говорят до свидания ...)
-VICTOR-
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