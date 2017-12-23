Додано: Суб 23 гру, 2017 12:09

BBC



Нет. Финмон это самое отмороженно на глухо подразделение любого банка. Ему без разницы его чтратегия разыития, убытки и доходы этого банув. Им главное чтоб меньше работать и клиента который не попадает в рамки их куриных представлений о банковских орерациях им проще изгнать, чем понять.

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