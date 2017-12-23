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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 гру, 2017 00:36
IMPRINTER, не ну грн-столбики под 16..17% до января 19го года даж ничо так смотрятся как для шляхты
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 23 гру, 2017 00:37
я не понимаю что такое срочный депозит в гривне. никогда таких продуктов не имел.
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Додано: Суб 23 гру, 2017 00:45
пополняемый депо в последний мес. своей жизни очень даже легко заменяет любой текущий
а грн.-вклады благодаря ИБ легко обслуживаются удалённо
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 23 гру, 2017 00:51
онанизмом не страдаю тоже )
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Додано: Суб 23 гру, 2017 10:03
Re: Кредобанк
Додано: Суб 23 гру, 2017 10:23
Это вас за критику их ривордса так? Обвинили то?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 23 гру, 2017 10:27
Re: Кредобанк
Похоже что нет, я ж не критиковал их ущербный ревордс а мне такое же письмо вручили.
Додано: Суб 23 гру, 2017 12:09
BBC
Нет. Финмон это самое отмороженно на глухо подразделение любого банка. Ему без разницы его чтратегия разыития, убытки и доходы этого банув. Им главное чтоб меньше работать и клиента который не попадает в рамки их куриных представлений о банковских орерациях им проще изгнать, чем понять.
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Додано: Нед 24 гру, 2017 03:46
Re: Кредобанк
...так может они все ..."поняли" ) и пришли к выводу что такой клиент им невыгоден - поэтому говорят до свидания ...)
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