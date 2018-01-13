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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 158159160161

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 2.9 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
31
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 23:45

Re: Кредобанк

отсыпь немного?..
Всё просто.
big539
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Повідомлень: 9198
З нами з: 05.12.08
Подякував: 2246 раз.
Подякували: 1368 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 00:01

Re: Кредобанк

Закажи себе в кабине ревордса от пшека, там ассортимент епта :D
alex_b
 
Повідомлень: 463
З нами з: 24.07.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 00:31

  alex_b написав:Закажи себе в кабине ревордса от пшека, там ассортимент епта :D


дайте Кудахтину отдохнуть
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IMPRINTER
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Подякував: 202 раз.
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  #<1 ... 158159160161
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