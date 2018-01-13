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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 січ, 2018 23:45
Re: Кредобанк
отсыпь немного?..
Всё просто.
Додано: Нед 14 січ, 2018 00:01
Re: Кредобанк
Закажи себе в кабине ревордса от пшека, там ассортимент епта
Додано: Нед 14 січ, 2018 00:31
дайте Кудахтину отдохнуть
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