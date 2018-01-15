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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 січ, 2018 00:01
Re: Кредобанк
Закажи себе в кабине ревордса от пшека, там ассортимент епта
Додано: Нед 14 січ, 2018 00:31
дайте Кудахтину отдохнуть
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Додано: Пон 15 січ, 2018 11:51
Re: Кредобанк
Коллеги изгнанные, вас хоть банк предупредил, а клиентку одесского отделения изгнали без предупреждения... Вот такой европейский банк...
Додано: Пон 15 січ, 2018 12:44
Re: Кредобанк
Что за буча произошла? Изложите в двух словах. А то не совсем понял...
Додано: Пон 15 січ, 2018 14:14
Re: Кредобанк
Полегче на поворотах! (с)
"Крутят" наперстки в черновицком сизо, а с клиентами кредобанка "розірвали ділові стосунки"
Додано: Пон 15 січ, 2018 14:27
korovas2
Відносини)
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Додано: Пон 15 січ, 2018 18:50
никому не верю
Додано: Пон 15 січ, 2018 23:57
Re: Кредобанк
Та тут особо и ловить нечего, самому закрыть рука не поднималась, так что пшек сам избавил от пустого чемодана без ручки.
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