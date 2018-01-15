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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 158159160161

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 2.9 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
31
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 00:01

Re: Кредобанк

Закажи себе в кабине ревордса от пшека, там ассортимент епта :D
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 00:31

  alex_b написав:Закажи себе в кабине ревордса от пшека, там ассортимент епта :D


дайте Кудахтину отдохнуть
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 11:51

Re: Кредобанк

Коллеги изгнанные, вас хоть банк предупредил, а клиентку одесского отделения изгнали без предупреждения... Вот такой европейский банк...
gav
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 12:44

Re: Кредобанк

Что за буча произошла? Изложите в двух словах. А то не совсем понял...
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 12:46

Накрутчиков выгнали.
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 14:14

Re: Кредобанк

big539 написав:Накрутчиков выгнали.

Полегче на поворотах! (с)

"Крутят" наперстки в черновицком сизо, а с клиентами кредобанка "розірвали ділові стосунки"
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 14:27

korovas2

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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 14:31

Просили в двух словах. :D
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 18:50

  big539 написав:Просили в двух словах. :D

Тремя словами - шукайте iнший банк ( дурнiв ).
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:57

Re: Кредобанк

Та тут особо и ловить нечего, самому закрыть рука не поднималась, так что пшек сам избавил от пустого чемодана без ручки.
alex_b
 
Повідомлень: 465
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