Stringer написав:а "следующий шаг" может произойти только с теми, кто отмывает деньги.
ну да. а есть уверенность, что никто не интерпретирует действия клиента банка, как "мойку"? вон почти 80 из 100 закрытых банков тоже никто не верил, что могут закрыть, а потом по прокуратурам тягать будут. тоже говорили и менеджмент и собственники - не надо параноить, да кто посмеет, да мы ж капец какие крутые (или как вариант, капец какие маленькие, кому мы там интересны), а теперь на адвокатов тратят тысячи у.е в общем - есть Ваше мнение. есть мое. и жизнь покажет, какой сценарий будет реализован. кого-то может и пронесет. никто ж не спорит, что может и минет сия чаша.
«Мойку» со своего счета на свой, ага. Вы хотя бы «лучшие практики НАБУ (нет, не того, что Вы подумали» для общего развития почитайте. Там и схемы Вашей «мойки» на сотни лямов разрисованы, и «транзитеры», и «прокладки», и получатели нала за эшелоны макулатуры и прочее.
IMPRINTER написав:С нами эти отношения раз в полгода кто нибудь да разрывает уже на протяжении 5 лет...
да я ж не настаиваю. если считаете, что максимум, что вам грозит - это раз в пол года разрыв отношений с банком - ну ок. пускай так и будет. я так понимаю, в 10-ти банках вам уже путь заказан ( 5 лет х 2 банка в год),а сколько там еще осталось тех банков? если вы сами себе считаете, что это самый максимум неприятностей для Вас и Вашего бизнеса - ну значит и хорошо. это Ваш опыт. мой опыт мне говорит о другом. я просто своим опытом делюсь с остальными. Вы делитесь своим опытом. на то он форум и нужен, что бы люди пообщались и поделились знаниями. а каждый для себя сделает свои выводы
IMPRINTER написав:С нами эти отношения раз в полгода кто нибудь да разрывает уже на протяжении 5 лет...
да я ж не настаиваю. если считаете, что максимум, что вам грозит - это раз в пол года разрыв отношений с банком - ну ок. пускай так и будет. я так понимаю, в 10-ти банках вам уже путь заказан ( 5 лет х 2 банка в год),а сколько там еще осталось тех банков? если вы сами себе считаете, что это самый максимум неприятностей для Вас и Вашего бизнеса - ну значит и хорошо. это Ваш опыт. мой опыт мне говорит о другом. я просто своим опытом делюсь с остальными. Вы делитесь своим опытом. на то он форум и нужен, что бы люди пообщались и поделились знаниями. а каждый для себя сделает свои выводы
Камон, делИтесь именно ОПЫТОМ, то есть конкретными ФАКТАМИ