Додано: Сер 17 січ, 2018 17:05

IMPRINTER написав: С нами эти отношения раз в полгода кто нибудь да разрывает уже на протяжении 5 лет... С нами эти отношения раз в полгода кто нибудь да разрывает уже на протяжении 5 лет...

да я ж не настаиваю. если считаете, что максимум, что вам грозит - это раз в пол года разрыв отношений с банком - ну ок. пускай так и будет. я так понимаю, в 10-ти банках вам уже путь заказан ( 5 лет х 2 банка в год),а сколько там еще осталось тех банков?если вы сами себе считаете, что это самый максимум неприятностей для Вас и Вашего бизнеса - ну значит и хорошо. это Ваш опыт.мой опыт мне говорит о другом. я просто своим опытом делюсь с остальными. Вы делитесь своим опытом. на то он форум и нужен, что бы люди пообщались и поделились знаниями. а каждый для себя сделает свои выводы