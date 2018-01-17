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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 160161162163

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 2.9 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
31
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:02

  bas написав:
  Stringer написав:а "следующий шаг" может произойти только с теми, кто отмывает деньги.

ну да. а есть уверенность, что никто не интерпретирует действия клиента банка, как "мойку"? вон почти 80 из 100 закрытых банков тоже никто не верил, что могут закрыть, а потом по прокуратурам тягать будут. тоже говорили и менеджмент и собственники - не надо параноить, да кто посмеет, да мы ж капец какие крутые (или как вариант, капец какие маленькие, кому мы там интересны), а теперь на адвокатов тратят тысячи у.е
в общем - есть Ваше мнение. есть мое. и жизнь покажет, какой сценарий будет реализован. кого-то может и пронесет. никто ж не спорит, что может и минет сия чаша.


«Мойку» со своего счета на свой, ага. Вы хотя бы «лучшие практики НАБУ (нет, не того, что Вы подумали» для общего развития почитайте. Там и схемы Вашей «мойки» на сотни лямов разрисованы, и «транзитеры», и «прокладки», и получатели нала за эшелоны макулатуры и прочее.

Конкретные факты (не домыслы и фантазии) можете оставлять в ветке Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:05

Re: Кредобанк

  IMPRINTER написав:С нами эти отношения раз в полгода кто нибудь да разрывает уже на протяжении 5 лет...

да я ж не настаиваю. если считаете, что максимум, что вам грозит - это раз в пол года разрыв отношений с банком - ну ок. пускай так и будет. я так понимаю, в 10-ти банках вам уже путь заказан ( 5 лет х 2 банка в год),а сколько там еще осталось тех банков?
если вы сами себе считаете, что это самый максимум неприятностей для Вас и Вашего бизнеса - ну значит и хорошо. это Ваш опыт.
мой опыт мне говорит о другом. я просто своим опытом делюсь с остальными. Вы делитесь своим опытом. на то он форум и нужен, что бы люди пообщались и поделились знаниями. а каждый для себя сделает свои выводы
bas
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:38

  bas написав:
  IMPRINTER написав:С нами эти отношения раз в полгода кто нибудь да разрывает уже на протяжении 5 лет...

да я ж не настаиваю. если считаете, что максимум, что вам грозит - это раз в пол года разрыв отношений с банком - ну ок. пускай так и будет. я так понимаю, в 10-ти банках вам уже путь заказан ( 5 лет х 2 банка в год),а сколько там еще осталось тех банков?
если вы сами себе считаете, что это самый максимум неприятностей для Вас и Вашего бизнеса - ну значит и хорошо. это Ваш опыт.
мой опыт мне говорит о другом. я просто своим опытом делюсь с остальными. Вы делитесь своим опытом. на то он форум и нужен, что бы люди пообщались и поделились знаниями. а каждый для себя сделает свои выводы


Камон, делИтесь именно ОПЫТОМ, то есть конкретными ФАКТАМИ
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Повідомлень: 757
З нами з: 25.03.14
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  #<1 ... 160161162163
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