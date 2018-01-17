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банках (гарне і погане) / Кредобанк Кредобанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 161162163164 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Кредобанк 2.9 5 156 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 28% 44 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 19 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 17% 27 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 22% 35 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 20% 31 Всього голосів : 156 Додано: Сер 17 січ, 2018 22:57 bas



Вопрос к вам как к руководителю соответствующего подразделения банка.

Если физлицо со счетами (2620 и 2625) в 4-5 различных банках периодически (10 - 15 операций в месяц) осуществляет переводы средств между этими своими счетами c назначением "поповнення власного поточного (карткового) рахунку" на общую сумму от 150 до 300 тыс. грн. в месяц с последующим снятием наличных, оплатами по СЭП и тратой с карт (50/30/20) - такие операции относятся финмоном банка к сомнительным (ВК/ФТ)? Банк избавится от такого клиента?

Первичный источник средств абсолютно "белый".

Заранее благодарен за ответ! Anadonta Повідомлень: 203 З нами з: 25.11.12 Подякував: 6 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 січ, 2018 23:06 Anadonta



изгоняли даже за переводы между собственными счетами, открытыми в одном и том же банке ... а ты говорите про разные ...



после 42-й постановы у всех банков полностью сорвало крышу ...

еще год назад Кредо такого себе не позволял ... да и щас он повел себя впринципи культурно ... счета не лочил, за месяц известил ... т.е. как бы глобальных претензий лично у меня нет, просто абсурдность всего этого удивляет ... когда предоставляешь документы, все поясняешь, при чем с припиской - если вам еще что-то непонятно, если вам нужны еще какие-либо доки - все будет предоставлено - тока скажи ... тебе говорят, что да нас все устроило претензий нет ... а через 2 недели без объяснения просто тупо суют бумажку про разрыв отношений ...



да конечно я могу их понять - у них щас принцип "убить проще, чем лечить", пожтому они начали применять методы финансовой эвтаназии, т.к. наш родной НБУ взвалил на банки непонятные им функции, где толком непонятно, что они должны делать, но щато хорошо расписали как их можно штрафовать и в любой момент забрать лицензию на основании несоблюдения финмона. Поэтому они вынуждены любого клиента, чье поведение немного отклоняется от поведения среднестатистического клиента (т.е. зачастую малограмотного в вопросах управления личными финансами человека) изгонять из числа клиентов банка. изгоняли даже за переводы между собственными счетами, открытыми в одном и том же банке ... а ты говорите про разные ...после 42-й постановы у всех банков полностью сорвало крышу ...еще год назад Кредо такого себе не позволял ... да и щас он повел себя впринципи культурно ... счета не лочил, за месяц известил ... т.е. как бы глобальных претензий лично у меня нет, просто абсурдность всего этого удивляет ... когда предоставляешь документы, все поясняешь, при чем с припиской - если вам еще что-то непонятно, если вам нужны еще какие-либо доки - все будет предоставлено - тока скажи ... тебе говорят, что да нас все устроило претензий нет ... а через 2 недели без объяснения просто тупо суют бумажку про разрыв отношений ...да конечно я могу их понять - у них щас принцип "убить проще, чем лечить", пожтому они начали применять методы финансовой эвтаназии, т.к. наш родной НБУ взвалил на банки непонятные им функции, где толком непонятно, что они должны делать, но щато хорошо расписали как их можно штрафовать и в любой момент забрать лицензию на основании несоблюдения финмона. Поэтому они вынуждены любого клиента, чье поведение немного отклоняется от поведения среднестатистического клиента (т.е. зачастую малограмотного в вопросах управления личными финансами человека) изгонять из числа клиентов банка. Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 17 січ, 2018 23:09, всього редагувалось 1 раз. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 33168 З нами з: 06.08.09 Подякував: 202 раз. Подякували: 5266 раз. Профіль Вебсайт 9 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 січ, 2018 23:07 Re: Кредобанк Scholar написав: gav написав: Коллеги изгнанные, вас хоть банк предупредил, а клиентку одесского отделения изгнали без предупреждения... Вот такой европейский банк... Коллеги изгнанные, вас хоть банк предупредил, а клиентку одесского отделения изгнали без предупреждения... Вот такой европейский банк...



Без предупреждения - это как? Ждали на пороге с пакетом наличных?

П.С. Кстати, интересно, за что изгнали Без предупреждения - это как? Ждали на пороге с пакетом наличных?П.С. Кстати, интересно, за что изгнали



Да просто в воскресенье обнаружилось, что карты не работают.

Горячка и отделения 2 дня не могли понять чтозаерунда, кивали и посылали друг к другу, но вчера вечером таки зачитали с бумажки примерно то же, что тут выкладывали.

Уведомления до этого никакого не было, как и претензий от банка в прошлом.



bas, как специалист и прочий профиль "с той стороны", разъясни, так вообще такое могло произойти в европейском банке? Да просто в воскресенье обнаружилось, что карты не работают.Горячка и отделения 2 дня не могли понять чтозаерунда, кивали и посылали друг к другу, но вчера вечером таки зачитали с бумажки примерно то же, что тут выкладывали.Уведомления до этого никакого не было, как и претензий от банка в прошлом.bas, как специалист и прочий профиль "с той стороны", разъясни, так вообще такое могло произойти в европейском банке? gav

Повідомлень: 222 З нами з: 29.07.14 Подякував: 45 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 січ, 2018 23:42 IMPRINTER



Если не секрет, перегонялись сотни тысяч и десятки раз на день? Anadonta Повідомлень: 203 З нами з: 25.11.12 Подякував: 6 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 січ, 2018 23:45 Anadonta написав: IMPRINTER



Если не секрет, перегонялись сотни тысяч и десятки раз на день? Если не секрет, перегонялись сотни тысяч и десятки раз на день?



Ну вдумайтесь.

Между счетами одного клиента в обном банке.

Деньги неипокидали границу его ИНН.

Имеет значение это было редко или часто много или мало,?

Если вы будете с левого в правый карман одних джинсов перекладывать?

В данном случае речь не о Кредо. Но прецедент был. Ну вдумайтесь.Между счетами одного клиента в обном банке.Деньги неипокидали границу его ИНН.Имеет значение это было редко или часто много или мало,?Если вы будете с левого в правый карман одних джинсов перекладывать?В данном случае речь не о Кредо. Но прецедент был. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 33168 З нами з: 06.08.09 Подякував: 202 раз. Подякували: 5266 раз. Профіль Вебсайт 9 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 січ, 2018 00:12 IMPRINTER



Так-то оно так - полностью согласен, что банк по идее не должно тревожить, сколько и из какого в какой карман клиент перекладывает свои деньги.

Но в реале выходит иначе, раз отказывают в обслуживании... Anadonta Повідомлень: 203 З нами з: 25.11.12 Подякував: 6 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 січ, 2018 00:15 IMPRINTER написав: Anadonta написав: IMPRINTER



Если не секрет, перегонялись сотни тысяч и десятки раз на день? Если не секрет, перегонялись сотни тысяч и десятки раз на день?



Ну вдумайтесь.

Между счетами одного клиента в обном банке.

Деньги неипокидали границу его ИНН.

Имеет значение это было редко или часто много или мало,?

Если вы будете с левого в правый карман одних джинсов перекладывать?

В данном случае речь не о Кредо. Но прецедент был. Ну вдумайтесь.Между счетами одного клиента в обном банке.Деньги неипокидали границу его ИНН.Имеет значение это было редко или часто много или мало,?Если вы будете с левого в правый карман одних джинсов перекладывать?В данном случае речь не о Кредо. Но прецедент был.

Позвольте уточнить важную деталь - верно ли я понимаю, что деньги не покидали счетов в этом банке при этом?

например в виде снятия нала и обратного заброса его на счета? Позвольте уточнить важную деталь - верно ли я понимаю, что деньги не покидали счетов в этом банке при этом?например в виде снятия нала и обратного заброса его на счета? curiousobro Повідомлень: 648 З нами з: 21.07.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 68 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 січ, 2018 00:34 curiousobro написав: IMPRINTER написав: Anadonta написав: IMPRINTER



Если не секрет, перегонялись сотни тысяч и десятки раз на день? Если не секрет, перегонялись сотни тысяч и десятки раз на день?



Ну вдумайтесь.

Между счетами одного клиента в обном банке.

Деньги неипокидали границу его ИНН.

Имеет значение это было редко или часто много или мало,?

Если вы будете с левого в правый карман одних джинсов перекладывать?

В данном случае речь не о Кредо. Но прецедент был. Ну вдумайтесь.Между счетами одного клиента в обном банке.Деньги неипокидали границу его ИНН.Имеет значение это было редко или часто много или мало,?Если вы будете с левого в правый карман одних джинсов перекладывать?В данном случае речь не о Кредо. Но прецедент был.

Позвольте уточнить важную деталь - верно ли я понимаю, что деньги не покидали счетов в этом банке при этом?

например в виде снятия нала и обратного заброса его на счета? Позвольте уточнить важную деталь - верно ли я понимаю, что деньги не покидали счетов в этом банке при этом?например в виде снятия нала и обратного заброса его на счета?



В общем закончу мысль.

Если в процессе учавстсвуют карты и нал - то да, количество и объем транзакций имеет значение, даже в границах ИНН. Потому что снятиями и внесениями могут заниматся разные люди, притом со стороны банка это вроде выглядит как один. Мутно, я бы тоже послал. В общем закончу мысль.Если в процессе учавстсвуют карты и нал - то да, количество и объем транзакций имеет значение, даже в границах ИНН. Потому что снятиями и внесениями могут заниматся разные люди, притом со стороны банка это вроде выглядит как один. Мутно, я бы тоже послал. curiousobro Повідомлень: 648 З нами з: 21.07.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 68 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 січ, 2018 06:15 IMPRINTER написав: Если вы будете с левого в правый карман одних джинсов перекладывать?

Если вы будете с левого в правый карман одних джинсов перекладывать?



Просто так никто не будет перекладывать. Должен быть экономический смысл в этом. Его и надо было осветить в объяснительной. Правда и это не поможет. Ну а вдруг. Просто так никто не будет перекладывать. Должен быть экономический смысл в этом. Его и надо было осветить в объяснительной. Правда и это не поможет. Ну а вдруг. «Я отношусь к банкам как к креветкам:

выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю» VLADPn

Повідомлень: 2254 З нами з: 04.02.12 Подякував: 168 раз. Подякували: 278 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 161162163164 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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