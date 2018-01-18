Додано: Чет 18 січ, 2018 18:57

Ну как бы логично подытоживая - да, явно неприятно, когда тебе отказывают в обслуживании. Но мы тут коллективно пришли (по крайней мере мне так кажется) к пониманию, что это не Кредобанк такой фу бяка, а такая в принципе ситуация в целом по стране. И Кредобанк, или Укрсиббанк, или Укрсоцбанк, или ОТР, или другие оставшиеся в живых банки - результат был бы тот же.

как по мне, это напоминает ситуацию, когда на улице ураган\тайфун - да плохо, но повлиять не это не можешь. поэтому в море поплавать уже не выйдет. и если заранее сделал крепкий дом да на хороших сваях - то можно в доме пересидеть шторм\ураган\тайфун. а если халупка - так сдует ветром и халупку и тебя.