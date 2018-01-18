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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 січ, 2018 17:16
Scholar написав:
Имхо, Вы путаете департамент финмона НБУ с самой госслужбой финмониторинга (разные структуры)
да не, различаю. просто с негативом со стороны госслужбы лично мне сталкиваться не приходилось. а вот деп-нт фин мона НБУ - крови попортил. как бы своим личным горем (зачеркнуть, правильно - опытом) собственно и делюсь. но это не занчит, что госслужба не попортит крови. может
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bas
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Додано: Чет 18 січ, 2018 17:30
Походу таки банки с ума посходили из-за нашего НБУviewtopic.php?p=4269623#p4269623
так что теперь схематоз банки будут видеть во всем...
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mephala
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Додано: Чет 18 січ, 2018 18:23
mephala написав:
а зная наши госорганы скорее всего они, что бы ничего не делать, выслали банкам циркуляр в котором перечислены какие действия клиентов являются подозрительными.
совершенно верно. так и есть. есть инструкции по фин мону (их там несколько, точно номера не помню), в которой четко, черным по белому написано, что если клиент делает вот так, вот так, вот так - эта одна ситуация и ее нужно маркировать в системе банка так-то. если че по другому - то маркировать вот так. ну и там целый список со своими кодами (то, как маркируют банкиры операции клиентов). и четко указано, что именно делать банку, если срабатывает тот или иной код. при проверке банка собственно и проверяется, а правильно ли банк маркирует операции клиентов. и правильные ли действия выполняет банк при срабатывания того или иного кода. если вдруг нет - штраф 1% от размера уставника банка
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bas
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Додано: Чет 18 січ, 2018 18:26
bas написав: Scholar написав:
Имхо, Вы путаете департамент финмона НБУ с самой госслужбой финмониторинга (разные структуры)
да не, различаю. просто с негативом со стороны госслужбы лично мне сталкиваться не приходилось. а вот деп-нт фин мона НБУ - крови попортил. как бы своим личным горем (зачеркнуть, правильно - опытом) собственно и делюсь. но это не занчит, что госслужба не попортит крови. может
Деп финмона НБУ (г-н Береза) активно мотает кишки самим банкам. Ну а банки - уже клиентам. Круговорот тюлей в природе
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Додано: Чет 18 січ, 2018 18:35
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Додано: Чет 18 січ, 2018 18:57
Ну как бы логично подытоживая - да, явно неприятно, когда тебе отказывают в обслуживании. Но мы тут коллективно пришли (по крайней мере мне так кажется) к пониманию, что это не Кредобанк такой фу бяка, а такая в принципе ситуация в целом по стране. И Кредобанк, или Укрсиббанк, или Укрсоцбанк, или ОТР, или другие оставшиеся в живых банки - результат был бы тот же.
как по мне, это напоминает ситуацию, когда на улице ураган\тайфун - да плохо, но повлиять не это не можешь. поэтому в море поплавать уже не выйдет. и если заранее сделал крепкий дом да на хороших сваях - то можно в доме пересидеть шторм\ураган\тайфун. а если халупка - так сдует ветром и халупку и тебя.
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bas
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Додано: Чет 18 січ, 2018 19:13
bas написав:
Ну как бы логично подытоживая - да, явно неприятно, когда тебе отказывают в обслуживании. Но мы тут коллективно пришли (по крайней мере мне так кажется) к пониманию, что это не Кредобанк такой фу бяка, а такая в принципе ситуация в целом по стране. И Кредобанк, или Укрсиббанк, или Укрсоцбанк, или ОТР, или другие оставшиеся в живых банки - результат был бы тот же.
как по мне, это напоминает ситуацию, когда на улице ураган\тайфун - да плохо, но повлиять не это не можешь. поэтому в море поплавать уже не выйдет. и если заранее сделал крепкий дом да на хороших сваях - то можно в доме пересидеть шторм\ураган\тайфун. а если халупка - так сдует ветром и халупку и тебя.
Я бы сказал, что есть банки, которые в первую очередь заботятся об интересах клиента (честь им, хвала, многих прибылей и толп новых клиентов), а есть банки, которые в первую очередь (и во все дальнейшие очереди) думают, как себе ж*** прикрыть, независимо от того, как это влияет на клиента (пустых им отделений и лучей жидкого поноса менеджменту). Конкуренция все расставит по своим местам. Со временем
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