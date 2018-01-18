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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 164165166167

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 2.9 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
31
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:16

Re: Кредобанк

  Scholar написав:Имхо, Вы путаете департамент финмона НБУ с самой госслужбой финмониторинга (разные структуры)

да не, различаю. просто с негативом со стороны госслужбы лично мне сталкиваться не приходилось. а вот деп-нт фин мона НБУ - крови попортил. как бы своим личным горем (зачеркнуть, правильно - опытом) собственно и делюсь. но это не занчит, что госслужба не попортит крови. может
bas
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:30

Re: Кредобанк

Походу таки банки с ума посходили из-за нашего НБУ

viewtopic.php?p=4269623#p4269623

так что теперь схематоз банки будут видеть во всем...
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:23

Re: Кредобанк

  mephala написав:а зная наши госорганы скорее всего они, что бы ничего не делать, выслали банкам циркуляр в котором перечислены какие действия клиентов являются подозрительными.

совершенно верно. так и есть. есть инструкции по фин мону (их там несколько, точно номера не помню), в которой четко, черным по белому написано, что если клиент делает вот так, вот так, вот так - эта одна ситуация и ее нужно маркировать в системе банка так-то. если че по другому - то маркировать вот так. ну и там целый список со своими кодами (то, как маркируют банкиры операции клиентов). и четко указано, что именно делать банку, если срабатывает тот или иной код. при проверке банка собственно и проверяется, а правильно ли банк маркирует операции клиентов. и правильные ли действия выполняет банк при срабатывания того или иного кода. если вдруг нет - штраф 1% от размера уставника банка
bas
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:26

  bas написав:
  Scholar написав:Имхо, Вы путаете департамент финмона НБУ с самой госслужбой финмониторинга (разные структуры)

да не, различаю. просто с негативом со стороны госслужбы лично мне сталкиваться не приходилось. а вот деп-нт фин мона НБУ - крови попортил. как бы своим личным горем (зачеркнуть, правильно - опытом) собственно и делюсь. но это не занчит, что госслужба не попортит крови. может


Деп финмона НБУ (г-н Береза) активно мотает кишки самим банкам. Ну а банки - уже клиентам. Круговорот тюлей в природе
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:35

bas

Помогу Вам вспомнить ;) http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0241-16
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:57

Re: Кредобанк

Ну как бы логично подытоживая - да, явно неприятно, когда тебе отказывают в обслуживании. Но мы тут коллективно пришли (по крайней мере мне так кажется) к пониманию, что это не Кредобанк такой фу бяка, а такая в принципе ситуация в целом по стране. И Кредобанк, или Укрсиббанк, или Укрсоцбанк, или ОТР, или другие оставшиеся в живых банки - результат был бы тот же.
как по мне, это напоминает ситуацию, когда на улице ураган\тайфун - да плохо, но повлиять не это не можешь. поэтому в море поплавать уже не выйдет. и если заранее сделал крепкий дом да на хороших сваях - то можно в доме пересидеть шторм\ураган\тайфун. а если халупка - так сдует ветром и халупку и тебя.
bas
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 19:13

  bas написав:Ну как бы логично подытоживая - да, явно неприятно, когда тебе отказывают в обслуживании. Но мы тут коллективно пришли (по крайней мере мне так кажется) к пониманию, что это не Кредобанк такой фу бяка, а такая в принципе ситуация в целом по стране. И Кредобанк, или Укрсиббанк, или Укрсоцбанк, или ОТР, или другие оставшиеся в живых банки - результат был бы тот же.
как по мне, это напоминает ситуацию, когда на улице ураган\тайфун - да плохо, но повлиять не это не можешь. поэтому в море поплавать уже не выйдет. и если заранее сделал крепкий дом да на хороших сваях - то можно в доме пересидеть шторм\ураган\тайфун. а если халупка - так сдует ветром и халупку и тебя.


Я бы сказал, что есть банки, которые в первую очередь заботятся об интересах клиента (честь им, хвала, многих прибылей и толп новых клиентов), а есть банки, которые в первую очередь (и во все дальнейшие очереди) думают, как себе ж*** прикрыть, независимо от того, как это влияет на клиента (пустых им отделений и лучей жидкого поноса менеджменту). Конкуренция все расставит по своим местам. Со временем
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