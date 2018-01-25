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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 166167168169

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 2.9 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
31
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:30

Re: Кредобанк

Scholar написав:gav

В чем причина на этот раз?

Это письмо клиентке, которую забыли уведомить...
Причина та же, что и у остальных - де-лы в финмоне Кредо.
До этого письма вопросов у банка к клиентке не было. Ни разу.
gav
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Повідомлень: 224
З нами з: 29.07.14
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  #<1 ... 166167168169
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