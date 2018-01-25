Scholar написав:gav
В чем причина на этот раз?
Это письмо клиентке, которую забыли уведомить...
Причина та же, что и у остальных - де-лы в финмоне Кредо.
До этого письма вопросов у банка к клиентке не было. Ни разу.
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:30
Re: Кредобанк
Это письмо клиентке, которую забыли уведомить...
Причина та же, что и у остальных - де-лы в финмоне Кредо.
До этого письма вопросов у банка к клиентке не было. Ни разу.
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