Scholar написав:gav
В чем причина на этот раз?
Это письмо клиентке, которую забыли уведомить...
Причина та же, что и у остальных - де-лы в финмоне Кредо.
До этого письма вопросов у банка к клиентке не было. Ни разу.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:30
Re: Кредобанк
Это письмо клиентке, которую забыли уведомить...
Причина та же, что и у остальных - де-лы в финмоне Кредо.
До этого письма вопросов у банка к клиентке не было. Ни разу.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 21:27
«Операції, що не мають очевидного економічного сенсу»?
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
Додано: П'ят 26 січ, 2018 21:29
Re: Кредобанк
Сенс є. Але він для максімки неочевидний
Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:15
Re: Кредобанк
Какой финансовый смысл открытия депозита? Заработать денег.
Как финансовый смысл гонять бабки между своими счетами? Заработать денег.
Так в чем разница?
Додано: Суб 27 січ, 2018 07:30
для чего нужен банк? Что получает владелец банка ? Что такое нетипичные операции ? Не нужно включать режим демо.
никому не верю
Додано: Суб 27 січ, 2018 07:51
посмотрел ставки по депозитам 1,30% річних в $, 0,10% річних в €
... вот он таки смысл)))
теперь понятно кого отсеивают
...
реклама
|