RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредобанк

Кредобанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 167168169170

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 2.9 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
31
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 22:16

Re: Кредобанк

Напевно фонд свінорилів закінчився. Будуть стригти бабло з гастарбайтерів і студнів в Польщі.
Кочевник
 
Повідомлень: 262
З нами з: 16.02.17
Подякував: 34 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 17:32

галимая Кишеня

А шо Кишеня у пшека ток в опервремя работает?
Похоже спутал её с Доступні Гроші у цыгана :(
Ганьба! :evil:
Даж пышные МЗ работают круглосуточно :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23825
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1927 раз.
Подякували: 2701 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 18:05

  clientage написав:А шо Кишеня у пшека ток в опервремя работает?
Похоже спутал её с Доступні Гроші у цыгана :(
Ганьба! :evil:
Даж пышные МЗ работают круглосуточно :lol: :lol:


по разному ... между своими в неопер как повезет ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33795
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5401 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 18:09

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:А шо Кишеня у пшека ток в опервремя работает?
Похоже спутал её с Доступні Гроші у цыгана :(
Ганьба! :evil:
Даж пышные МЗ работают круглосуточно :lol:


по разному ... между своими в неопер как повезет ...

ну с 12:00 жду, саппорт чуток попугал, но они не боятся :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23825
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1927 раз.
Подякували: 2701 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 18:11

clientage

пугать нечем - согласно регламента все обработка всех без исключения плтежей исключительно в опервремя
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33795
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5401 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 18:36

  IMPRINTER написав:clientage

пугать нечем - согласно регламента все обработка всех без исключения плтежей исключительно в опервремя

Matka Boska! :shock:
ну и я сл. раз лучше с... Ощадом их перепутаю, так и передайте этой шляхте :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23825
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1927 раз.
Подякували: 2701 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 167168169170
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.