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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 бер, 2018 22:16
Re: Кредобанк
Напевно фонд свінорилів закінчився. Будуть стригти бабло з гастарбайтерів і студнів в Польщі.
Додано: Нед 11 бер, 2018 17:32
галимая Кишеня
А шо Кишеня у пшека ток в опервремя работает?
Похоже спутал её с Доступні Гроші у цыгана
Ганьба!
Даж пышные МЗ работают круглосуточно
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 11 бер, 2018 18:05
по разному ... между своими в неопер как повезет ...
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Додано: Нед 11 бер, 2018 18:09
ну с 12:00 жду, саппорт чуток попугал, но они не боятся
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 11 бер, 2018 18:11
clientage
пугать нечем - согласно регламента все обработка всех без исключения плтежей исключительно в опервремя
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Додано: Нед 11 бер, 2018 18:36
Matka Boska!
ну и я сл. раз лучше с... Ощадом их перепутаю, так и передайте этой шляхте
... делайте хоть что-нибудь!
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