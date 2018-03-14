А вы как переводите с Кишені карту?
Через "пополнить карту" или "пополнить счет"?
ПС. Чесно говоря, я тож подумал, шо хитрые пшеки просто подстраховались на длииииных выходных. Есть за ними такой грешок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:22
А вы как переводите с Кишені карту?
Через "пополнить карту" или "пополнить счет"?
ПС. Чесно говоря, я тож подумал, шо хитрые пшеки просто подстраховались на длииииных выходных. Есть за ними такой грешок
Востаннє редагувалось clientage в Чет 15 бер, 2018 12:23, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:23
пруф в том что регламент в неопер время всегда был КОСОЙ ... могут провести / могут не провести - это и есть регламент Кредо в том, что регламента нет.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 12:24
я видел регламен на сайте. пороюсь
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:28
IMPRINTER Это да, согласен. Но вообще по факту скорее работает, чем не работает.
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:35
по-факту - абсолютно по разному )) лотерея
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Додано: Чет 15 бер, 2018 12:55
Режим виконання Банком документів, створених користувачами системи:
Переказ коштів в межах Банку
протягом операційного часу*
Переказ коштів поза межі Банку
протягом операційного часу*
Заявка на відкриття депозиту
протягом операційного часу*
Заявка на зміну умов депозиту
протягом операційного часу*
Заявка на розірвання депозиту
після 2-х днів з моменту створення заявки**
* - операційний час встановлений у ПАТ «КРЕДОБАНК» триває з 09:00 до 17:30 в межах операційного дня. Операційними вважаються будні(робочі) дні з понеділка по п’ятницю включно. Вихідні та святкові дні операційними не вважаються. Платежі та заявки, створені в період з 17:30 до 08:59, будуть оброблені на початку наступного операційного дня.
** - вимога НБУ (п.20.8 Інструкції про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах).
... делайте хоть что-нибудь!
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