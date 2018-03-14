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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 168169170171

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 2.9 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
31
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:22

  mvbutov написав:clientage Сегодня (как и обычно) сработало, достаточно быстро (10 минут) и в НЕ операционное время, рано утром. Так что дайте пруф про "изменение регламента"... Не верю (С) ;)

А вы как переводите с Кишені карту?
Через "пополнить карту" или "пополнить счет"?

ПС. Чесно говоря, я тож подумал, шо хитрые пшеки просто подстраховались на длииииных выходных. Есть за ними такой грешок :(
Востаннє редагувалось clientage в Чет 15 бер, 2018 12:23, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:23

  mvbutov написав:clientage Сегодня (как и обычно) сработало, достаточно быстро (10 минут) и в НЕ операционное время, рано утром. Так что дайте пруф про "изменение регламента"... Не верю (С) ;)


пруф в том что регламент в неопер время всегда был КОСОЙ ... могут провести / могут не провести - это и есть регламент Кредо в том, что регламента нет.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:24

  IMPRINTER написав:
  mvbutov написав:clientage Сегодня (как и обычно) сработало, достаточно быстро (10 минут) и в НЕ операционное время, рано утром. Так что дайте пруф про "изменение регламента"... Не верю (С) ;)


пруф в том что регламент в неопер время всегда был КОСОЙ ... могут провести / могут не провести - это и есть регламент Кредо в том, что регламента нет.

я видел регламен на сайте. пороюсь
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:28

IMPRINTER Это да, согласен. Но вообще по факту скорее работает, чем не работает.
mvbutov
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:35

  mvbutov написав:IMPRINTER Это да, согласен. Но вообще по факту скорее работает, чем не работает.


по-факту - абсолютно по разному )) лотерея
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:55

https://www.kredobank.com.ua/for_privat ... qpQedSuxYI

Режим виконання Банком документів, створених користувачами системи:

Переказ коштів в межах Банку
протягом операційного часу*

Переказ коштів поза межі Банку
протягом операційного часу*

Заявка на відкриття депозиту
протягом операційного часу*


Заявка на зміну умов депозиту
протягом операційного часу*

Заявка на розірвання депозиту
після 2-х днів з моменту створення заявки**


* - операційний час встановлений у ПАТ «КРЕДОБАНК» триває з 09:00 до 17:30 в межах операційного дня. Операційними вважаються будні(робочі) дні з понеділка по п’ятницю включно. Вихідні та святкові дні операційними не вважаються. Платежі та заявки, створені в період з 17:30 до 08:59, будуть оброблені на початку наступного операційного дня.

** - вимога НБУ (п.20.8 Інструкції про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах).
... делайте хоть что-нибудь!
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