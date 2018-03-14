А вы как переводите с Кишені карту?
Через "пополнить карту" или "пополнить счет"?
ПС. Чесно говоря, я тож подумал, шо хитрые пшеки просто подстраховались на длииииных выходных. Есть за ними такой грешок
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Додано: Чет 15 бер, 2018 12:22
А вы как переводите с Кишені карту?
Через "пополнить карту" или "пополнить счет"?
ПС. Чесно говоря, я тож подумал, шо хитрые пшеки просто подстраховались на длииииных выходных. Есть за ними такой грешок
Востаннє редагувалось clientage в Чет 15 бер, 2018 12:23, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:23
пруф в том что регламент в неопер время всегда был КОСОЙ ... могут провести / могут не провести - это и есть регламент Кредо в том, что регламента нет.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 12:24
я видел регламен на сайте. пороюсь
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:28
IMPRINTER Это да, согласен. Но вообще по факту скорее работает, чем не работает.
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:35
по-факту - абсолютно по разному )) лотерея
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Додано: Чет 15 бер, 2018 12:55
Режим виконання Банком документів, створених користувачами системи:
Переказ коштів в межах Банку
протягом операційного часу*
Переказ коштів поза межі Банку
протягом операційного часу*
Заявка на відкриття депозиту
протягом операційного часу*
Заявка на зміну умов депозиту
протягом операційного часу*
Заявка на розірвання депозиту
після 2-х днів з моменту створення заявки**
* - операційний час встановлений у ПАТ «КРЕДОБАНК» триває з 09:00 до 17:30 в межах операційного дня. Операційними вважаються будні(робочі) дні з понеділка по п’ятницю включно. Вихідні та святкові дні операційними не вважаються. Платежі та заявки, створені в період з 17:30 до 08:59, будуть оброблені на початку наступного операційного дня.
** - вимога НБУ (п.20.8 Інструкції про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах).
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:28
clientage Как перевожу: "Перевод между своими счетами", хоть в мобильном, хоть в Веб-приложении. Предполагааю, оно везде одинаково обрабатывается.
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:37
clientage Видел такое... Тут может ключевое обстоятельство то, что перевод идет внутри банка И междусвоими счетами. Именно "между своими" я в регламентах нигде не видел, хотя в свое время искал долго и тщательно. На "горячке" получил пару противоречивых ответов на такой же вопрос и забил на них - у меня всегда работает, иногда с задержками до часа-двух. Крайний раз сработало в неоперационное время сегодня.
Пользуюсь часто. И это - не новый пункт регламента, эта фраза на именно этой страничке в таком виде уже существует больше года так точно.
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:39
В Вэб-ИБ есть ДВЕ возможности. У меня вот ваш вариант часто тормозил, а вот пару раз
получилось "быстро" перевести на карту 2м методом. Но вот на этих выходных этот фокус не удался. Какой интерестный этот шляхтич... пора вже його вуса дулею покрутити
... делайте хоть что-нибудь!
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