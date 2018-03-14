Додано: Чет 15 бер, 2018 14:37

clientage Видел такое... Тут может ключевое обстоятельство то, что перевод идет внутри банка И междусвоими счетами. Именно "между своими" я в регламентах нигде не видел, хотя в свое время искал долго и тщательно. На "горячке" получил пару противоречивых ответов на такой же вопрос и забил на них - у меня всегда работает, иногда с задержками до часа-двух. Крайний раз сработало в неоперационное время сегодня.

Пользуюсь часто. И это - не новый пункт регламента, эта фраза на именно этой страничке в таком виде уже существует больше года так точно.