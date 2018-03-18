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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 бер, 2018 11:42
greenozon написав:
Нагадайка від шляхти для ІБ-менів
Для вкладів укладених через систему KredoDirect процентна ставка підвищується на +1% в національній валюті, +0,5% в доларах США, +0,1% в Євро.
А для ВИП-пакета ещё +1% или уже всьоо?
... делайте хоть что-нибудь!
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