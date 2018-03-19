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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 169170171172

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 2.9 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
31
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:42

  greenozon написав:Нагадайка від шляхти для ІБ-менів :)


Для вкладів укладених через систему KredoDirect процентна ставка підвищується на +1% в національній валюті, +0,5% в доларах США, +0,1% в Євро.

А для ВИП-пакета ещё +1% или уже всьоо?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:11

clientage Не все :) Работает, и надбавка суммируется.
mvbutov
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:37

  mvbutov написав:clientage Не все :) Работает, и надбавка суммируется.


Вы уверены? Т. е. клиент с VIP-пакетом при размещении депозита "Прибутковий" на 6 мес. с выплатой в конце срока через KredoDirect получит 15.5%? По-моему, в Кредо бонусы не суммируются...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 19:48

Anadonta
Суммируются, проверено на себе.
antey718
 
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  #<1 ... 169170171172
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