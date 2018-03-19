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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 бер, 2018 11:42
greenozon написав:
Нагадайка від шляхти для ІБ-менів
Для вкладів укладених через систему KredoDirect процентна ставка підвищується на +1% в національній валюті, +0,5% в доларах США, +0,1% в Євро.
А для ВИП-пакета ещё +1% или уже всьоо?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 19 бер, 2018 16:11
clientage
Не все
Работает, и надбавка суммируется.
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mvbutov
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Додано: Пон 19 бер, 2018 18:37
mvbutov написав:clientage
Не все
Работает, и надбавка суммируется.
Вы уверены? Т. е. клиент с VIP-пакетом при размещении депозита "Прибутковий" на 6 мес. с выплатой в конце срока через KredoDirect получит 15.5%? По-моему, в Кредо бонусы не суммируются...
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Anadonta
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Додано: Пон 19 бер, 2018 19:48
Anadonta
Суммируются, проверено на себе.
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antey718
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Додано: Вів 20 бер, 2018 10:13
Anadonta Не только уверен, но и получал их пару раз. Да, ровно 15,5%, правильно посчитали. Бонусная (увеличенная) ставка видна в интернете не сразу, а где-то через день-два. Сначала, при оформлении, будет видна базовая, и первые день-два после оформления.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 12:43
Anadonta написав:
клиент с VIP-пакето
скільки треба занести щоб отримати ВІПа?
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greenozon
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Додано: Вів 20 бер, 2018 12:45
greenozon написав: Anadonta написав:
клиент с VIP-пакето
скільки треба занести щоб отримати ВІПа?
Ничоо, просто тратить 7500грн/мес в ПОСах или платить 150грн/мес абонки
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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