Про Альфу я би сказав поки що можна.
І хто тут забороняє поповнити на небхідну суму а далі сепом відправити куди потрубно, тим більше, що сепи то безкоштовні.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 19:00
Додано: Вів 20 бер, 2018 23:48
Re: Кредобанк
С аллы сеп на пшека и пшек шаровой. С пшека можно сепом потом назад вернуть или же аллой по п2п забрать при этом пропатчив у марьяшек карту или дрочить по 5к за раз до 3 операций в день без патчей.
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