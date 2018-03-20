Про Альфу я би сказав поки що можна.
І хто тут забороняє поповнити на небхідну суму а далі сепом відправити куди потрубно, тим більше, що сепи то безкоштовні.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 19:00
Додано: Вів 20 бер, 2018 23:48
Re: Кредобанк
С аллы сеп на пшека и пшек шаровой. С пшека можно сепом потом назад вернуть или же аллой по п2п забрать при этом пропатчив у марьяшек карту или дрочить по 5к за раз до 3 операций в день без патчей.
Додано: Сер 21 бер, 2018 08:11
Re: Кредобанк
тобто зробити на 15К пару таких проводок в місяць туди сюди і буде ВІПчик?
щось підозріло просто і дешево
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Додано: Сер 21 бер, 2018 08:54
Re: Кредобанк
Один раз загнать 15к сепом и хватит.
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