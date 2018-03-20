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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 170171172173

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 2.9 5 157
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
31
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:00

  greenozon написав:мда... дорога ВІП-а, однако
в Альфі наприклад можна на копієчних операціях (10+ в місяць) отримати :)
а тут все по взрослому

Про Альфу я би сказав поки що можна.
І хто тут забороняє поповнити на небхідну суму а далі сепом відправити куди потрубно, тим більше, що сепи то безкоштовні.
slasva
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 23:48

Re: Кредобанк

С аллы сеп на пшека и пшек шаровой. С пшека можно сепом потом назад вернуть или же аллой по п2п забрать при этом пропатчив у марьяшек карту или дрочить по 5к за раз до 3 операций в день без патчей.
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 08:11

Re: Кредобанк

  alex_b написав:С аллы сеп на пшека и пшек шаровой. С пшека можно сепом потом назад вернуть или же аллой по п2п забрать


тобто зробити на 15К пару таких проводок в місяць туди сюди і буде ВІПчик? :)
щось підозріло просто і дешево :)
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https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 08:54

Re: Кредобанк

Один раз загнать 15к сепом и хватит.
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 09:39

alex_b
Які переваги надає статус ВІПа в Кредо?
V2
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:28

по ідеї всі переваги тут?

https://www.kredobank.com.ua/for_privat ... 10537.html
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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