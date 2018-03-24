|
|
|
Кредобанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 бер, 2018 19:00
greenozon написав:
мда... дорога ВІП-а, однако
в Альфі наприклад можна на копієчних операціях (10+ в місяць) отримати
а тут все по взрослому
Про Альфу я би сказав поки що можна.
І хто тут забороняє поповнити на небхідну суму а далі сепом відправити куди потрубно, тим більше, що сепи то безкоштовні.
-
slasva
-
-
- Повідомлень: 420
- З нами з: 23.06.15
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 бер, 2018 23:48
С аллы сеп на пшека и пшек шаровой. С пшека можно сепом потом назад вернуть или же аллой по п2п забрать при этом пропатчив у марьяшек карту или дрочить по 5к за раз до 3 операций в день без патчей.
-
alex_b
-
-
- Повідомлень: 519
- З нами з: 24.07.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 бер, 2018 08:11
alex_b написав:
С аллы сеп на пшека и пшек шаровой. С пшека можно сепом потом назад вернуть или же аллой по п2п забрать
тобто зробити на 15К пару таких проводок в місяць туди сюди і буде ВІПчик?
щось підозріло просто і дешево
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 1800
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 21 бер, 2018 08:54
Один раз загнать 15к сепом и хватит.
-
alex_b
-
-
- Повідомлень: 519
- З нами з: 24.07.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 бер, 2018 09:39
alex_b
Які переваги надає статус ВІПа в Кредо?
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 5047
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 193 раз.
- Подякували: 746 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 бер, 2018 10:28
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 1800
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 21 бер, 2018 11:44
Такой же как в примата голда.
-
alex_b
-
-
- Повідомлень: 519
- З нами з: 24.07.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 бер, 2018 20:56
greenozon написав:
тобто зробити на 15К пару таких проводок в місяць туди сюди і буде ВІПчик?
щось підозріло просто і дешево
Тарифы
6. Переказ коштів з рахунку
6.2. На рахунок в іншому банку 1% (мін. 20 грн. - макс. 1 500 грн.)
14. Переказ коштів з рахунку (через ИБ?)
14.2. На рахунок в іншому банку
до 10 000 грн. Безкоштовно
понад 10 000 грн. 0,2% (мін. 1 грн. макс. 300 грн.)
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
-
octopus
-
-
- Повідомлень: 3484
- З нами з: 16.10.08
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 бер, 2018 22:56
clientage написав: greenozon написав: Anadonta написав:
клиент с VIP-пакето
скільки треба занести щоб отримати ВІПа?
Ничоо, просто тратить 7500грн/мес в ПОСах или платить 150грн/мес абонки
А п.16 "Підключення до тарифного пакету (терміновм на 1 рік) 1 500 грн."
- не актуальный
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 5942
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 331 раз.
- Подякували: 714 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 бер, 2018 23:13
ruvex
Актуальный - если оплатить сразу за год. Помесячно - 150 грн. / мес.
-
Anadonta
-
-
- Повідомлень: 290
- З нами з: 25.11.12
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|