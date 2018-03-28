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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 бер, 2018 07:01
Більше двох бепінових операцій через Кредопей на одному терміналі провести не можна. Йде відмова. Це обмеженя Кредобанку чи екваєра?
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