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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 171172173174

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 2.9 5 157
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
31
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 07:01

Re: Кредобанк

Більше двох бепінових операцій через Кредопей на одному терміналі провести не можна. Йде відмова. Це обмеженя Кредобанку чи екваєра?
Кочевник
 
Повідомлень: 271
З нами з: 16.02.17
Подякував: 38 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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  #<1 ... 171172173174
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