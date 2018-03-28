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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 бер, 2018 07:01
Re: Кредобанк
Більше двох бепінових операцій через Кредопей на одному терміналі провести не можна. Йде відмова. Це обмеженя Кредобанку чи екваєра?
Додано: Чет 29 бер, 2018 08:20
От и первый квартал почти закончился.Заврались вы,ребятки,по самое никуда.
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: Чет 29 бер, 2018 08:49
Кочевник Схоже на обмеження екваєра на одноразові токени, з нашого боку таких обмежень немає
З повагою, KredoBank.
У разі додаткових запитань звертайтеся на гарячу лінію Банку за номером 0-800-500-8-50.
Додано: Чет 29 бер, 2018 08:51
_Slava_ Решение по кешбэку на выходе, как только будет доступно - проинформируем сразу.
З повагою, KredoBank.
У разі додаткових запитань звертайтеся на гарячу лінію Банку за номером 0-800-500-8-50.
Додано: Чет 29 бер, 2018 09:10
Так а как же первый квартал?
Теперь вы переходите в формат "как только,так и сразу"?Замечу,это уже второй раз такой конфуз у вас,негоже европейскому банку так обманывать клиентов.
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: Чет 29 бер, 2018 09:15
вы что всерьез на это надеялись и держали баллы? я забрал всё бодокартами и распрощался с банком.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 09:21
Да,поверил польскому госу...Повелся
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: Чет 29 бер, 2018 09:26
они нас вообще обозвали "дикими кабанами"
https://news.finance.ua/ua/news/-/42335 ... -mln-yevro
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Додано: Чет 29 бер, 2018 09:29
Это свинорылы в квадрате.
Додано: Чет 29 бер, 2018 09:34
боииится шляхта козаков, хай трепещит
Ну а с их стороны лоси с чумкой тоже не пройдут
Хотя я чот сомневаюсь, шо кабаны могут прыгать на 2м в высоту, а закапывать сетку нуна не ниже уровня грунтовых вод -- кабан же не дурак... шобы блок сигарет запросто так мочить
... делайте хоть что-нибудь!
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