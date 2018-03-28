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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 172173174175>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 2.9 5 157
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
31
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 07:01

Re: Кредобанк

Більше двох бепінових операцій через Кредопей на одному терміналі провести не можна. Йде відмова. Це обмеженя Кредобанку чи екваєра?
Кочевник
 
Повідомлень: 271
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 08:20

  Kredobank написав:Добрый день, уважаемые форумчане. Как вы и просите, честно и прозрачно сообщаю о будущем программы Mastercard Rewards в Кредобанке в части вывода баллов:

1. Мгновенные подарки, к сожалению, не вернутся.
2. Вместо мгновенных подарков в систему будет добавлена возможность вывода баллов на платёжную карту в виде кэшбэка-возмещения любой торговой транзакции по карте. То есть баллами можно будет оплатить любой расчёт картой (покупка, пополнение мобильного и т.п.). Эта возможность появится в первом квартале 2018 года.

Как только будут известны условия и порядок вывода баллов на транзакции картой - буду информировать.

От и первый квартал почти закончился.Заврались вы,ребятки,по самое никуда.
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 08:49

Кочевник Схоже на обмеження екваєра на одноразові токени, з нашого боку таких обмежень немає
З повагою, KredoBank.
У разі додаткових запитань звертайтеся на гарячу лінію Банку за номером 0-800-500-8-50.
Kredobank
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 08:51

_Slava_ Решение по кешбэку на выходе, как только будет доступно - проинформируем сразу.
З повагою, KredoBank.
У разі додаткових запитань звертайтеся на гарячу лінію Банку за номером 0-800-500-8-50.
Kredobank
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:10

  Kredobank написав:_Slava_ Решение по кешбэку на выходе, как только будет доступно - проинформируем сразу.

Так а как же первый квартал?
Теперь вы переходите в формат "как только,так и сразу"?Замечу,это уже второй раз такой конфуз у вас,негоже европейскому банку так обманывать клиентов.
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:15

  _Slava_ написав:
  Kredobank написав:_Slava_ Решение по кешбэку на выходе, как только будет доступно - проинформируем сразу.

Так а как же первый квартал?
Теперь вы переходите в формат "как только,так и сразу"?Замечу,это уже второй раз такой конфуз у вас,негоже европейскому банку так обманывать клиентов.


вы что всерьез на это надеялись и держали баллы? я забрал всё бодокартами и распрощался с банком.
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:21

Да,поверил польскому госу...Повелся
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:26

  _Slava_ написав:Да,поверил польскому госу...Повелся


они нас вообще обозвали "дикими кабанами"

https://news.finance.ua/ua/news/-/42335 ... -mln-yevro
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:29

  IMPRINTER написав:
  _Slava_ написав:Да,поверил польскому госу...Повелся


они нас вообще обозвали "дикими кабанами"

https://news.finance.ua/ua/news/-/42335 ... -mln-yevro


Это свинорылы в квадрате.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:34

  IMPRINTER написав:
  _Slava_ написав:Да,поверил польскому госу...Повелся


они нас вообще обозвали "дикими кабанами"

https://news.finance.ua/ua/news/-/42335 ... -mln-yevro

боииится шляхта козаков, хай трепещит :lol: :P

Ну а с их стороны лоси с чумкой тоже не пройдут :mrgreen:
Хотя я чот сомневаюсь, шо кабаны могут прыгать на 2м в высоту, а закапывать сетку нуна не ниже уровня грунтовых вод -- кабан же не дурак... шобы блок сигарет запросто так мочить :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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