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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 бер, 2018 09:44
Он напролом с ножницами по металлу.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 09:57
Не мы распрощались с банком а банк с нами. Как показало время ничего мы и не потеряли а лишь сбросили лишний бесполезный баласт.
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alex_b
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Додано: Чет 29 бер, 2018 10:13
alex_b написав:
Не мы распрощались с банком а банк с нами. Как показало время ничего мы и не потеряли а лишь сбросили лишний бесполезный баласт.
тока забрать деньги со счета 2903 куда Максимка зафигачил их при разрыве стосунков - это еще тот ад
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Додано: Чет 29 бер, 2018 12:59
Я с кармана забрал сотку без проблем.
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alex_b
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Додано: Пон 07 тра, 2018 17:21
В банку технічні проблеми з перерахунку коштів, всі платіжки після 15:00 залипли на невизначений термін
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Додано: Вів 08 тра, 2018 04:31
Неужели первый польский банк с ВА?
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Вів 08 тра, 2018 06:09
BBC написав:
Неужели первый польский банк с ВА?
хорошая ИДЕЯ
никому не верю
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sens
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