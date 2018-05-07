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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 2.9 5 157
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
31
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:44

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:
  _Slava_ написав:Да,поверил польскому госу...Повелся


они нас вообще обозвали "дикими кабанами"

https://news.finance.ua/ua/news/-/42335 ... -mln-yevro

боииится шляхта козаков, хай трепещит :lol: :P

Ну а с их стороны лоси с чумкой тоже не пройдут :mrgreen:
Хотя я чот сомневаюсь, шо кабаны могут прыгать на 2м в высоту, а закапывать сетку нуна не ниже уровня грунтовых вод -- кабан же не дурак... шобы блок сигарет запросто так мочить :mrgreen: :mrgreen:


Он напролом с ножницами по металлу.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:57

Re: Кредобанк

Не мы распрощались с банком а банк с нами. Как показало время ничего мы и не потеряли а лишь сбросили лишний бесполезный баласт.
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:13

  alex_b написав:Не мы распрощались с банком а банк с нами. Как показало время ничего мы и не потеряли а лишь сбросили лишний бесполезный баласт.


тока забрать деньги со счета 2903 куда Максимка зафигачил их при разрыве стосунков - это еще тот ад
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:59

Re: Кредобанк

Я с кармана забрал сотку без проблем.
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 17:21

В банку технічні проблеми з перерахунку коштів, всі платіжки після 15:00 залипли на невизначений термін :(
andriy_z
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:30

  andriy_z написав:В банку технічні проблеми з перерахунку коштів, всі платіжки після 15:00 залипли на невизначений термін :(


Пэтя проснулся? :shock:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 04:31

Неужели первый польский банк с ВА?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 06:09

  BBC написав:Неужели первый польский банк с ВА?

хорошая ИДЕЯ
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 08:57

  andriy_z написав:В банку технічні проблеми з перерахунку коштів, всі платіжки після 15:00 залипли на невизначений термін :(

Уже технічні проблеми вирішили.
slasva
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 11:41

Re: Кредобанк

А де шановний представник з його обіцянками монетизувати кешбек по рівордс?
korovas2
 
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