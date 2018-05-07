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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 тра, 2018 14:07
А кто то верил в то, что так будет?
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alex_b
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Додано: Вів 08 тра, 2018 14:10
alex_b написав:
А кто то верил в то, что так будет?
Думаю, никто особо и не верил. Но все мы надеялись...
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Anadonta
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