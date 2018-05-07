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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 173174175176

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 2.9 5 157
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
31
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 14:07

Re: Кредобанк

А кто то верил в то, что так будет?
alex_b
 
Повідомлень: 533
З нами з: 24.07.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 39 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 14:10

  alex_b написав:А кто то верил в то, что так будет?


Думаю, никто особо и не верил. Но все мы надеялись...
Anadonta
 
Повідомлень: 344
З нами з: 25.11.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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  #<1 ... 173174175176
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