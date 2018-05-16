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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 тра, 2018 14:07
Re: Кредобанк
А кто то верил в то, что так будет?
Додано: Вів 08 тра, 2018 14:10
Додано: Чет 17 тра, 2018 11:24
Re: Кредобанк
При відкритті депозиту в кредодіректі вказується відсоток без врахування бонусу за обслуговування в пакекті. Так повинно бути? Чи розбиратися з "теплою лінією"?
Додано: Чет 17 тра, 2018 11:49
да єто нормально, через день два "докинут"
З.Ы.
эти проценты там это самое "меньшее зло" переодически там бывают задвоение сумм и циферки совсем с потолка. так что приходитсся вссё брать на карандаш
...
Додано: Чет 17 тра, 2018 19:33
Re: Кредобанк
на 2ий день зайдіть ще раз
має бути більше
якщо у вас ВІП, то +1
+50грн !
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