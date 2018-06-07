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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 173174175176

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 2.9 5 158
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 14:07

Re: Кредобанк

А кто то верил в то, что так будет?
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 14:10

  alex_b написав:А кто то верил в то, что так будет?


Думаю, никто особо и не верил. Но все мы надеялись...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:24

Re: Кредобанк

При відкритті депозиту в кредодіректі вказується відсоток без врахування бонусу за обслуговування в пакекті. Так повинно бути? Чи розбиратися з "теплою лінією"?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:49

  Кочевник написав:При відкритті депозиту в кредодіректі вказується відсоток без врахування бонусу за обслуговування в пакекті. Так повинно бути? Чи розбиратися з "теплою лінією"?


да єто нормально, через день два "докинут"

З.Ы.
эти проценты там это самое "меньшее зло" переодически там бывают задвоение сумм и циферки совсем с потолка. так что приходитсся вссё брать на карандаш
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 19:33

Re: Кредобанк

  Кочевник написав:При відкритті депозиту в кредодіректі вказується відсоток без врахування бонусу за обслуговування в пакекті.


на 2ий день зайдіть ще раз
має бути більше :)

якщо у вас ВІП, то +1
https://www.kredobank.com.ua/img/forall/VIP.pdf
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:39

Кишеня в Пакете VIP

Kredobank, поясните, плиииз почему нельзя получить мнгновенку(инстант) при перевыпуске мнгновенки под Кишеню? Пластик шоли кончился? :evil:
Нам вот предложили перевыпуск тока именной за 100грн/год. И это VIP'у-шаровику, представляете. У него ж денег в мошне никада нима, они все ж на депо у вас лежат... наверное :)
ВИП может чуть ли не 4 карты нашару получить, но вот под Кишеню ток за 100грн? Вообщем чувак поправил корону и решил вааще карту не перевыпускать, будет через Платину шаровую обслуживать бомжацкую Кишеню :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:21

BBC

їм навіть штраф не впаяли :evil:
https://finclub.net/news/ukrsibbank-osh ... ringa.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:43

Кредо вводить цікаві нові комісії -

1) Шановні Клієнти!
Повідомляємо Вам про те, що з 18.06.2018 р. у ПАТ "КРЕДОБАНК" внесено зміни та доповнення до Тарифів на послуги по всіх Тарифних пакетах роздрібних клієнтів, а саме:

Затверджено плату за перерахунок банкнот номіналом 1,2, 5 грн. в касі Банку для подальшого зарахування / переказу на рахунки або для обміну на банкноти більшого номіналу
Зміни застосовуються до діючих та нових договорів.

2) Шановні Клієнти!

Повідомляємо Вам про те, що з 14.06.2018р. у ПАТ "КРЕДОБАНК" внесено зміни та доповнення до Тарифів на послуги по всіх Тарифних пакетах малого, середнього та корпоративного бізнесу, а саме:

Затверджено плату за перерахунок банкнот номіналом 1, 2, 5 грн. в касі Банку для подальшого зарахування/переказу на рахунки або для обміну на банкноти більшого номіналу
Зміни застосовуються до діючих та нових договорів.


:mrgreen:
во шарять!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:04

Их задолбали маршрутчики сдающик выручку что ли?
WachtAmRhein
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