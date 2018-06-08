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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 тра, 2018 14:07
Re: Кредобанк
А кто то верил в то, что так будет?
Додано: Вів 08 тра, 2018 14:10
Додано: Чет 17 тра, 2018 11:24
Re: Кредобанк
При відкритті депозиту в кредодіректі вказується відсоток без врахування бонусу за обслуговування в пакекті. Так повинно бути? Чи розбиратися з "теплою лінією"?
Додано: Чет 17 тра, 2018 11:49
да єто нормально, через день два "докинут"
З.Ы.
эти проценты там это самое "меньшее зло" переодически там бывают задвоение сумм и циферки совсем с потолка. так что приходитсся вссё брать на карандаш
...
Додано: Чет 17 тра, 2018 19:33
Re: Кредобанк
на 2ий день зайдіть ще раз
має бути більше
якщо у вас ВІП, то +1
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:39
Кишеня в Пакете VIP
Kredobank, поясните, плиииз почему нельзя получить мнгновенку(инстант) при перевыпуске мнгновенки под Кишеню? Пластик шоли кончился?
Нам вот предложили перевыпуск тока именной за 100грн/год. И это VIP'у-шаровику, представляете. У него ж денег в мошне никада нима, они все ж на депо у вас лежат... наверное
ВИП может чуть ли не 4 карты нашару получить, но вот под Кишеню ток за 100грн? Вообщем чувак поправил корону и решил вааще карту не перевыпускать, будет через Платину шаровую обслуживать бомжацкую Кишеню
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:21
BBC
їм навіть штраф не впаяли
Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:43
Кредо вводить цікаві нові комісії -
1) Шановні Клієнти!
Повідомляємо Вам про те, що з 18.06.2018 р. у ПАТ "КРЕДОБАНК" внесено зміни та доповнення до Тарифів на послуги по всіх Тарифних пакетах роздрібних клієнтів, а саме:
Затверджено плату за перерахунок банкнот номіналом 1,2, 5 грн. в касі Банку для подальшого зарахування / переказу на рахунки або для обміну на банкноти більшого номіналу
Зміни застосовуються до діючих та нових договорів.
2) Шановні Клієнти!
Повідомляємо Вам про те, що з 14.06.2018р. у ПАТ "КРЕДОБАНК" внесено зміни та доповнення до Тарифів на послуги по всіх Тарифних пакетах малого, середнього та корпоративного бізнесу, а саме:
Затверджено плату за перерахунок банкнот номіналом 1, 2, 5 грн. в касі Банку для подальшого зарахування/переказу на рахунки або для обміну на банкноти більшого номіналу
Зміни застосовуються до діючих та нових договорів.
во шарять!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: П'ят 08 чер, 2018 20:52
Re: Кредобанк
Переходять на монети 1-2-5 грн.
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