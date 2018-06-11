greenozon написав:Кредо вводить цікаві нові комісії -
1) Шановні Клієнти!
Повідомляємо Вам про те, що з 18.06.2018 р. у ПАТ "КРЕДОБАНК" внесено зміни та доповнення до Тарифів на послуги по всіх Тарифних пакетах роздрібних клієнтів, а саме:
Затверджено плату за перерахунок банкнот номіналом 1,2, 5 грн. в касі Банку для подальшого зарахування / переказу на рахунки або для обміну на банкноти більшого номіналу
Зміни застосовуються до діючих та нових договорів.
2) Шановні Клієнти!
Повідомляємо Вам про те, що з 14.06.2018р. у ПАТ "КРЕДОБАНК" внесено зміни та доповнення до Тарифів на послуги по всіх Тарифних пакетах малого, середнього та корпоративного бізнесу, а саме:
Затверджено плату за перерахунок банкнот номіналом 1, 2, 5 грн. в касі Банку для подальшого зарахування/переказу на рахунки або для обміну на банкноти більшого номіналу
Зміни застосовуються до діючих та нових договорів.
во шарять!
Сдал бы им кто пару мешков 25 копеечных монет. На них то комиссии нет. Как говорил Задорнов : ну тупые.
Да и про монету в 1гривну молчок.