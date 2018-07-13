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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 174175176177

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 2.9 5 158
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 21:02

  greenozon написав:Кредо вводить цікаві нові комісії -

1) Шановні Клієнти!
Повідомляємо Вам про те, що з 18.06.2018 р. у ПАТ "КРЕДОБАНК" внесено зміни та доповнення до Тарифів на послуги по всіх Тарифних пакетах роздрібних клієнтів, а саме:

Затверджено плату за перерахунок банкнот номіналом 1,2, 5 грн. в касі Банку для подальшого зарахування / переказу на рахунки або для обміну на банкноти більшого номіналу
Зміни застосовуються до діючих та нових договорів.

2) Шановні Клієнти!

Повідомляємо Вам про те, що з 14.06.2018р. у ПАТ "КРЕДОБАНК" внесено зміни та доповнення до Тарифів на послуги по всіх Тарифних пакетах малого, середнього та корпоративного бізнесу, а саме:

Затверджено плату за перерахунок банкнот номіналом 1, 2, 5 грн. в касі Банку для подальшого зарахування/переказу на рахунки або для обміну на банкноти більшого номіналу
Зміни застосовуються до діючих та нових договорів.


:mrgreen:
во шарять!


Сдал бы им кто пару мешков 25 копеечных монет. На них то комиссии нет. Как говорил Задорнов : ну тупые.

Да и про монету в 1гривну молчок.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:33

Re: Кредобанк

А що вже персональних менеджерів по "VIP" пакетам відмінили?
Чи це просто одиничний випадок "посилання" трапився.
bor
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 08:21

Кредо відмовляється від середньовічних процедур :)
:mrgreen:

Шановні Клієнти!

Повідомляємо Вам про те, що з 02.07.2018р. у ПАТ «КРЕДОБАНК» впроваджено нову послугу – надання Клієнту електронного ПІН-коду. Замість паперового ПІН-конверту Ви буде отримувати електронний ПІН-код у вигляді СМС-повідомлення на Ваш особистий номер мобільного телефону.



Процедура отримання Електронного ПІН-коду описана в Правилах користування банківською платіжною карточкою.

https://www.kredobank.com.ua/news/11505.html
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 08:42

  greenozon написав:Кредо відмовляється від середньовічних процедур :)
:mrgreen:

Шановні Клієнти!

Повідомляємо Вам про те, що з 02.07.2018р. у ПАТ «КРЕДОБАНК» впроваджено нову послугу – надання Клієнту електронного ПІН-коду. Замість паперового ПІН-конверту Ви буде отримувати електронний ПІН-код у вигляді СМС-повідомлення на Ваш особистий номер мобільного телефону.



Процедура отримання Електронного ПІН-коду описана в Правилах користування банківською платіжною карточкою.

https://www.kredobank.com.ua/news/11505.html

Ага, за ПІН треба буде платити (ціна СМС). :)
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