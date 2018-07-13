greenozon написав:Кредо вводить цікаві нові комісії -
1) Шановні Клієнти! Повідомляємо Вам про те, що з 18.06.2018 р. у ПАТ "КРЕДОБАНК" внесено зміни та доповнення до Тарифів на послуги по всіх Тарифних пакетах роздрібних клієнтів, а саме:
Затверджено плату за перерахунок банкнот номіналом 1,2, 5 грн. в касі Банку для подальшого зарахування / переказу на рахунки або для обміну на банкноти більшого номіналу Зміни застосовуються до діючих та нових договорів.
2) Шановні Клієнти!
Повідомляємо Вам про те, що з 14.06.2018р. у ПАТ "КРЕДОБАНК" внесено зміни та доповнення до Тарифів на послуги по всіх Тарифних пакетах малого, середнього та корпоративного бізнесу, а саме:
Затверджено плату за перерахунок банкнот номіналом 1, 2, 5 грн. в касі Банку для подальшого зарахування/переказу на рахунки або для обміну на банкноти більшого номіналу Зміни застосовуються до діючих та нових договорів.
во шарять!
Сдал бы им кто пару мешков 25 копеечных монет. На них то комиссии нет. Как говорил Задорнов : ну тупые.
Повідомляємо Вам про те, що з 02.07.2018р. у ПАТ «КРЕДОБАНК» впроваджено нову послугу – надання Клієнту електронного ПІН-коду. Замість паперового ПІН-конверту Ви буде отримувати електронний ПІН-код у вигляді СМС-повідомлення на Ваш особистий номер мобільного телефону.
Процедура отримання Електронного ПІН-коду описана в Правилах користування банківською платіжною карточкою.
greenozon написав:Кредо відмовляється від середньовічних процедур
Шановні Клієнти!
Повідомляємо Вам про те, що з 02.07.2018р. у ПАТ «КРЕДОБАНК» впроваджено нову послугу – надання Клієнту електронного ПІН-коду. Замість паперового ПІН-конверту Ви буде отримувати електронний ПІН-код у вигляді СМС-повідомлення на Ваш особистий номер мобільного телефону.
Процедура отримання Електронного ПІН-коду описана в Правилах користування банківською платіжною карточкою.