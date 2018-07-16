Додано: Суб 14 лип, 2018 19:38

Має депогрн в банці пролонгуватись.

В відділенні кажуть що до актуальної ставки +0,5%.

На теплій лінії що +1%.

Яка інфо достовірна?

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