|
|
|
Кредобанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лип, 2018 21:27
Квесторе_поверніться написав:
Депо
яка назва депозитного продукту?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 2439
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:17
greenozon написав: Квесторе_поверніться написав:
Депо
яка назва депозитного продукту?
Вроді Зростаючий, щомісячна виплата з поповненням.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 25147
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1284 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 лип, 2018 13:51
Квесторе_поверніться написав: greenozon написав: Квесторе_поверніться написав:
Депо
яка назва депозитного продукту?
Вроді Зростаючий, щомісячна виплата з поповненням.
вроде ЧИ МАБУТЬ?
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 10859
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 631 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 лип, 2018 13:56
Не пригадаю.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 25147
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1284 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 лип, 2018 13:57
Квесторе_поверніться написав:
Не пригадаю.
Хтозна що!
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 10859
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 631 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|