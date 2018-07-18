яка назва депозитного продукту?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лип, 2018 21:27
Re: Кредобанк
+50грн !
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Додано: Сер 18 лип, 2018 11:17
Вроді Зростаючий, щомісячна виплата з поповненням.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Додано: Сер 18 лип, 2018 13:51
вроде ЧИ МАБУТЬ?
никому не верю
Додано: Сер 18 лип, 2018 13:56
Не пригадаю.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
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